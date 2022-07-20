Названы категории пенсионеров, которым на постоянной основе будут платить солидную надбавку

В Украине с 2020 года введены доплаты к пенсиям для лиц, достигших определенной возрастной категории. К примеру, в 2020 году по 500 гривен добавили всем кому исполнилось 85 лет и кто имеет весь необходимый стаж. В прошлом году, доплаты дождались те кому 75+. Им было дочислено по 400 гривен к основной выплате. В этом году, надбавку в размере 400 гривен ожидают те кому от 70 до 75 лет. Деньги начнут начислять с октября текущего года. В Пенсионном Фонде Украины говорят, что надбавки предусмотрены и для самых молодых пенсионеров, то есть тех, кто только вышел на заслуженный отдых.





Тем кому 65 и больше тоже планируют начислять доплату

В ПФУ заявили, что дополнительные деньги может получить и возрастная категория 65+, однако это касается только лиц с инвалидностью или одиноких.



В целом, в этом году пенсии украинцев должны увеличиться независимо от категории и статуса личности. И такая тенденция уже наблюдается. Средняя пенсия в Украине составляет 3000-4000 гривен, что на 17% больше, чем в прошлом году. Пенсия военных выросла почти на 53% и теперь составляет 8900 грн.

В Украине более 40% людей получают минимальную пенсию

По данным государственной статистики, 43% украинцев получают минимальную пенсию, которая составляет от 2000 до 3000 гривен. Приблизительно 20% получают от 3000 до 4000 гривен. Более 10% имеют от 4000 до 5000 гривен. Только 6% получают ежемесячно 10 000 и более тысяч гривен. И примерно у 3% украинцев есть максимальная пенсия, которая сегодня составляет +- 20 000 гривен, то есть как 10 минимальных. Заработать на такую ​​выплату сложно. Нужно весь свой стаж наработать на должностях, где зарплата в несколько раз выше средней по Украине.