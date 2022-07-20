Названо категорії пенсіонерів, яким на постійній основі платитимуть солідну надбавку

В Україні від 2020 року запроваджено доплати до пенсій для тих осіб, які досягли певної вікової категорії. Наприклад, у 2020 році по 500 гривень добавили всім кому виповнилося 85 років і хто має весь необхідний стаж. У минулому році, доплати дочекалися ті кому 75+. Їм було дораховано по 400 гривень до основної виплати. Цьогоріч, на надбавку у розмірі 400 гривень очікують ті кому від 70 до 75 років. Гроші почнуть нараховувати з жовтня поточного року. В Пенсійному Фонді України кажуть, що надбавки передбачені й для наймолодших пенсіонерів, тобто тих хто лише вийшов на заслужений відпочинок.





Тим кому 65 і більше теж планують нараховувати доплату

В ПФУ заявили, що додаткові гроші може отримати й вікова категорія 65+, однак це стосується лише осіб з інвалідністю або одиноких людей.

А загалом, цьогоріч пенсії українців повинні збільшитися незалежно від категорії та статусу особи. І така тенденція вже спостерігається. Середня пенсія в Україні становить 3000-4000 гривень, що на 17% більше ніж у минулому році. Пенсія військових зросла майже на 53% і тепер становить 8 900 грн.

В Україні понад 40% людей отримують мінімальну пенсію

За даними державної статистики, 43% українців отримують мінімальну пенсію, яка становить від 2000 до 3000 гривень. Приблизно 20% отримують від 3000 до 4000 гривень. Понад 10% мають від 4 000 до 5000 гривень. Лише 6% отримують щомісяця 10 000 і більше тисяч гривень. І приблизно 3% українців мають максимальну пенсію, яка сьогодні становить +- 20 000 гривень, тобто як 10 мінімальних. Заробити на таку виплату складно. Потрібно весь свій стаж напрацювати на посадах, де зарплата у кілька разів вища ніж середня по Україні.