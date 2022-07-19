Врач раскритиковал препараты, которые в поликлиниках добавляют почти к каждому рецепту

Каждый, кто хоть раз принимал антибиотики точно покупал, по рекомендации врача, пробиотики. Мол они предупредят диарею и расстройства пищеварения и минимизируют вредное воздействие антибиотиков на желудок. Но действительно ли это так? Ведь не очень хочется покупать условно говоря “мел”, который стоит довольно не дешево? К сожалению, как утверждает львовский врач Виктория Пьец, пробиотики в 90% случаев это пустая трата средств.





Врачи часто имеют процент от продаж пробиотиков

Виктория утверждает, что большинство врачей выписывают пробиотик, ведь имеют процент с его продаж. Мол, препарат не повредит, но и не сильно поможет. Дело в том, что каждый человеческий организм уникален, в кишечнике живет миллиард разных микроорганизмов и слизистая в каждом его отделе совершенно разная. Принимая пробиотики, мы подселяем новые виды микробиомов, не зная наверняка, действительно ли это нужно.



В идеале в эти процессы вообще не нужно вмешиваться. А все, что может сделать человек – это сбалансированно питаться, есть клетчатку, овощи и фрукты. Микрофлора тогда восстановится без помощи других.

Когда пробиотик может иметь пользу?

Прежде всего врач должен уметь правильно назначить антибиотик. Если лекарство подобрано правильно, то оно будет действовать только на проблему, не затрагивая другие органы и системы. Диарея и расстройства желудка возможны только у 10% людей, а также если человек принимает сразу несколько антибиотиков одновременно. Вот в таких случаях пробиотик может принести пользу. Еще одна ошибка — назначать всем один и тот же пробитик. Люди разные и такая практика очень странная.

Употреблять пробиотики при каждом приеме антибиотиков показано только людям с болезнью Крона или хроническим колитом.