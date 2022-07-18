Названо знаки Зодіаку, які до 24 липня можуть отримати до 10 тисяч доларів

Інколи астрологи складають довготривалі гороскопи, на кілька тижнів чи місяців. А деколи, лише на кілька днів. Своїм дуже оптимістичним прогнозом на найближчі дні поділилася відома астрологиня Аріна Артурівна. Вона рекомендує завжди читати гороскопи по висхідному знаку (Асцеденту). Виявляється, три знаки Зодіаку можуть отримати велику суму коштів і вже зовсім скоро. А якщо бути максимально точним то до 24 липня включно.





Близнюки

У вас з’явиться нове джерело доходу і воно буде дуже прибутковим. Вам вдасться нарешті розслабитися і втілити у реальність всі свої давні матеріальні бажання. Однак не намагайтесь починати робити одразу все. Наприклад, не беріть кредитів, навіть якщо впевнені, що без проблем їх виплачуватимете. Якщо знехтуєте засторогою, то ризикуєте напоротися на довгі бюрократичні перевірки і проблеми.

Водолій

Водолії можуть отримати неочікуваний фінансовий презент на роботі. Можливо це буде премія за гарну роботу. Може додатковий проєкт, який відмінно оплатять, давши ще й завдаток. Астролог радить не хвалитися цим успіхом всім підряд, а особливо співробітникам. Також, не витрачайте гроші одразу, подбайте про фінансову подушку. Ймовірно вже незабаром вам потрібно буде робити вдома неочікуваний ремонт.

Риби

Особливий успіх чекає на тих Риб, які мають власний бізнес. Цього тижня ви зробите величезний крок в його розвитку. Гроші посипляться і в перспективі ви отримаєте їх ще дуже багато. Неабияк пощастить й тим Рибам, які займаються творчістю, а таких серед представників цього знаку, дуже багато. Ваш талант, ваші роботи нарешті достойно оцінять. Не шкодуйте продавати власні роботи, будь-то картини, чи якась інша творчість, це стане початком нового періоду у вашому житті.