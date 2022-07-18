Core i9-13900K протестували в Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 5 та Monster Hunter

Інженерний зразок процесора Intel Core i9-13900K наступного покоління Raptor Lake протестували в іграх. Можна дізнатися, чого приблизно чекати від нього.





У даній моделі Intel Core 13-го покоління з 24 ядрами та 32 потоками розблоковано обмежувач. Хоча це і не роздрібний зразок, продуктивність його має бути майже такою самою.

У синтетичних тестах, опублікованих кілька днів тому, процесор Core i9-13900K порівнювався з Core i9-12900KF. Модель Raptor Lake показала результат приблизно на 10% кращі в одноядерних тестах і більш ніж на 35% у багатоядерних.

Тепер процесор перевірили в іграх, зокрема Horizon-Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, FarCry 6, Forza Horizon 5, Monster Hunter: Rise і PUBG.

Процесор Intel Raptor Lake показав найкращу продуктивність практично у всіх тестах. Найбільший приріст можна спостерігати у мінімальній частоті кадрів, яка збільшилася на 11-28% залежно від розширення.

Intel має представити десктопні процесори 13-го покоління у вересні.