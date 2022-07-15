Озвучен список специалистов, которые точно не будут без работы в Украине

Война лишила многих работ, бизнеса и планов на будущее. Десятки предприятий разрушены, сотни компаний прекратили деятельность, а тысячи украинцев остались безработными. Не можем не отметить, что на пятый месяц войны ситуация на рынке труда несколько улучшилась.





Бизнес постепенно адаптируется к новым условиям и появляются новые вакансии. Эксперты уже отметили интересную статистику. Ищут преимущественно одних и тех же специалистов. Спрос на них растет с каждым днем. После войны говорят, это будут самые востребованные специалисты.

Кого больше всего потребует Украина в момент восстановления

Правительство уже планирует начинать восстанавливать разрушенные города и села, а это значит, что количество работы скоро существенно увеличится. В общем, выделяют несколько сфер деятельности, в которых потребуются специалисты.

Строительство. Очень большая потребность будет во всех возможных профессиях, имеющих отношение к строительству. Архитекторы, маляры, электрики, проектировщики, дизайнеры, простые разнорабочие и другие. Производство. Увеличится потребность в различных материалах, мебели, окнах, то есть всему, что нужно для строительства и обустройства новых домов. В результате вырастет спрос на менеджеров по продажам, инженеров, работников на производственные линии. Агросфера. Очень нужны агрономы и специалисты, которые смогут поднимать и восстанавливать сельское хозяйство. Военные. Эксперты отмечают, что Украина больше никогда не будет пренебрегать своей безопасностью, поэтому даже когда война закончится, мы продолжим создавать крепкую и профессиональную армию. Медицинский персонал. Будут восстанавливаться клиники, больницы, не везде будет хватать персонала, ведь многие уехали навсегда из разных городов. Идентична ситуация и с образовательной сферой. Психологи и психотерапевты. К сожалению, война негативно влияет на психику, и украинцы еще многие годы будут лечить душу после этих ужасающих событий.

Большая потребность будет и в ИТ-специалистах, а еще в логистах, водителях и торговых представителях. Без работы никто не останется. Зарплаты будут тоже увеличиваться, тенденция к этому заметна уже сейчас.