Озвучено перелік спеціалістів, які точно не будуть без роботи в Україні
Війна позбавила багатьох роботи, бізнесу і планів на майбутнє. Десятки підприємств зруйновано, сотні компаній припинили діяльність, а тисячі українців залишилися безробітними. Не можемо не відмітити, що на п’ятий місяць війни ситуація на ринку праці трохи покращилася.
Бізнес помалу адаптовується до нових умов і з’являються нові вакансії. Експерти вже відмітили цікаву статистику. Шукають переважно одних і тих самих спеціалістів. Попит на них росте з кожним днем. Після війни кажуть, це будуть найзатребуваніші фахівці.
Кого найбільше потребуватиме Україна в момент відбудови
Уряд вже планує починати відбудовувати зруйновані міста та села, а це означає, що роботи скоро суттєво побільшає. Загалом, виділяють кілька сфер діяльності, в яких потрібні будуть спеціалісти.
- Будівництво. Дуже велика потреба буде у всіх можливих професіях, які мають відношення до будівництва. Архітектори, маляри, електрики, проектувальники, дизайнери, прості різноробочі та інші.
- Виробництво. Збільшиться потреба у різноманітних матеріалах, меблях, вікнах, тобто всьому, що потрібно для будівництва та облаштування нових домівок. Як результат зросте попит на менеджерів з продажу, інженерів, працівників на виробничі лінії.
- Агросфера. Дуже будуть потрібні агрономи, та фахівці, які зможуть піднімати та відновлювати сільське господарство.
- Військові. Експерти зазначають, що Україна більше ніколи не нехтуватиме своєю безпекою, тож навіть коли війна закінчиться ми продовжимо створювати міцну та професійну армію.
- Медичний персонал. Відновлюватимуться клініки, лікарні, не всюди вистачатиме персоналу, адже багато хто виїхав назавжди з різних міст. Ідентична ситуація й з освітньою сферою.
- Психологи та психотерапевти. На жаль, війна негативно впливає на психіку, і українці ще багато років лікуватимуть душу після цих жахливих подій.
Велика потреба буде й у ІТ-спеціалістах, а ще логістах, водіях та торгових представниках. Без роботи не залишиться ніхто. Зарплати теж збільшуватимуться, тенденція до цього помітна вже зараз.
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