Озвучено перелік спеціалістів, які точно не будуть без роботи в Україні

Війна позбавила багатьох роботи, бізнесу і планів на майбутнє. Десятки підприємств зруйновано, сотні компаній припинили діяльність, а тисячі українців залишилися безробітними. Не можемо не відмітити, що на п’ятий місяць війни ситуація на ринку праці трохи покращилася.





Бізнес помалу адаптовується до нових умов і з’являються нові вакансії. Експерти вже відмітили цікаву статистику. Шукають переважно одних і тих самих спеціалістів. Попит на них росте з кожним днем. Після війни кажуть, це будуть найзатребуваніші фахівці.

Кого найбільше потребуватиме Україна в момент відбудови

Уряд вже планує починати відбудовувати зруйновані міста та села, а це означає, що роботи скоро суттєво побільшає. Загалом, виділяють кілька сфер діяльності, в яких потрібні будуть спеціалісти.

Будівництво. Дуже велика потреба буде у всіх можливих професіях, які мають відношення до будівництва. Архітектори, маляри, електрики, проектувальники, дизайнери, прості різноробочі та інші. Виробництво. Збільшиться потреба у різноманітних матеріалах, меблях, вікнах, тобто всьому, що потрібно для будівництва та облаштування нових домівок. Як результат зросте попит на менеджерів з продажу, інженерів, працівників на виробничі лінії. Агросфера. Дуже будуть потрібні агрономи, та фахівці, які зможуть піднімати та відновлювати сільське господарство. Військові. Експерти зазначають, що Україна більше ніколи не нехтуватиме своєю безпекою, тож навіть коли війна закінчиться ми продовжимо створювати міцну та професійну армію. Медичний персонал. Відновлюватимуться клініки, лікарні, не всюди вистачатиме персоналу, адже багато хто виїхав назавжди з різних міст. Ідентична ситуація й з освітньою сферою. Психологи та психотерапевти. На жаль, війна негативно впливає на психіку, і українці ще багато років лікуватимуть душу після цих жахливих подій.

Велика потреба буде й у ІТ-спеціалістах, а ще логістах, водіях та торгових представниках. Без роботи не залишиться ніхто. Зарплати теж збільшуватимуться, тенденція до цього помітна вже зараз.