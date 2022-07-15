В Украине расширят систему доплат для пенсионеров: кому ждать надбавки

В следующем году подходит к концу внедрение в Украине системы базового пенсионного дохода, а точнее – ее «возрастной линии». В 2023 году доплаты по возрасту начнет получать еще одна категория пенсионеров – старше 65 лет. А пожилых украинцев в возрасте 70+ надбавка ждет уже в октябре 2022-го.





Хорошие новости отечественным пенсионерам сообщила министр соцполитики Украины Марина Лазебная. Она напомнила, что в прошлом году в возрастную программу добавили категорию пенсионеров старше 75 лет, а еще годом ранее – украинцев в возрасте 80+. Таким образом, уже в следующем году формирование системы возрастных доплат будет полностью завершено.

Также в 2023-м глава Минсоца планирует претворить в жизнь еще один замысел, предусматривающий обеспечение базовых гарантий для инвалида и лиц, потерявших кормильца.

Лазебная подчеркнула, что базовый пенсионный доход необходимо закрепить на законодательном уровне, ведь сейчас он регулируется только постановлениями правительства. С этой целью в министерстве подготовили соответствующий законопроект, уже одобренный Международной организацией труда и Всемирным банком.

Кроме того, министр подчеркнула, что украинская пенсионная система нуждается в коренных изменениях. В частности, она считает необходимым внедрить пенсионные накопления, поскольку поступлений от уплаты единого страхового взноса для достойного обеспечения пенсионеров уже недостаточно.

В целом же средняя пенсия украинца за последний год увеличилась на 17%. По состоянию на 1 июля, благодаря индексации и расширению системы доплат этот показатель вырос до 4437 грн (на 660 грн). Пенсии украинских военнослужащих выросли на 53% и составляют сейчас в среднем 8900 грн. По мнению Марины Лазебной, это отличный результат, особенно на фоне войны в стране.

Напомним, что в начале июля Пенсионный фонд Украины провел очередную плановую индексацию выплат. Новые повышенные пенсии 4,8 миллиона украинцев начали выплачивать с 4 июля. В среднем их доходы выросли на 45,40 грн.