Стало известно, что будет с мужчинами, которые до войны уехали из Украины и не возвращаются

С 24 февраля 2022 года мужчины, которым исполнилось 18-60 лет, не имеют права выезжать заграницу. Исключение только многодетные родители, лица с инвалидностью, то есть те, кто имеют освобождение от службы и не подпадают под общую мобилизацию. Но как быть с мужчинами, которые выехали заграницу до начала войны? А таковых очень много. Большинство из них банально боятся возвращаться, ведь думают, что получат штраф, или же сразу будут призваны на службу в обязательном порядке.





Юрист уверяет, что это незаконно

Юрист Ростислав Кравец уверяет, на данный момент нет ни одного законодательного акта, предусматривающего наказание для тех мужчин, которые не вернулись в Украину с началом войны. Более того, введение такого закона будет прямым нарушением норм Конституции Украины. Народные депутаты несколько раз поднимали этот вопрос в Верховной Раде, и хотели заставить работников возвращаться домой, однако эти идеи остались нереализованными.

Это не только нарушение прав человека, но и просто не логическое действие

Кравец говорит, что согласно нормам действующего законодательства, никаких наказаний для таких мужчин быть не должно. Они могут свободно возвращаться в Украину, когда этого пожелают, и не бояться получить за это штраф. Также нигде не прописано, что таких мужчин сразу же будут забирать на службу. Повестки им будут вручать в том же порядке, что и для всех остальных. Повторно уехать за границу, они не смогут, как и все остальные военнообязанные.

Как уверяет юрист, заставлять мужчин возвращаться домой крайне нелогично. Доходы от заробитчан пока все еще составляют львиную долю бюджета. Если эти люди вернутся, то страна потеряет дополнительный источник дохода. А учитывая затруднительную ситуацию с работой, получит еще и увеличение числа безработных.