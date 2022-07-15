Стало відомо, що буде з чоловіками, які до війни виїхали з України і не повертаються

Від 24 лютого 2022 року чоловіки, яким виповнилося 18-60 років не мають права виїжджати закордон. Виняток лише багатодітні батьки, особи з інвалідністю тобто ті, хто мають звільнення від служби та не підпадають під загальну мобілізацію. Та як бути з тими чоловіками, які виїхали закордон до початку війни? А таких дуже багато. Більшість з них банально бояться повертатися, адже думають, що отримають штраф, або ж одразу будуть призвані на службу в обов’язковому порядку.





Юрист запевняє, що це незаконно

Юрист Ростислав Кравець запевняє, на даний момент немає жодного законодавчого акту, який передбачав би покарання для тих чоловіків, які не повернулися в Україну з початком війни. Більше того, впровадження такого закону буде прямим порушенням норм Конституції України. Народні депутати кілька разів підіймали це питання в Верховній Раді, та хотіли змусити заробітчан повертатися додому, однак ці ідеї залишилися нереалізованими.

Це не лише порушення прав людини, а й просто не логічна дія

Кравець каже, що згідно з нормами чинного законодавства, жодних покарань для таких чоловіків бути не повинно. Вони можуть вільно повертатися в Україну коли цього забажають, і не боятися отримати за це штраф. Також, ніде не прописано, що таких чоловіків одразу ж забиратимуть на службу. Повістки їм вручатимуть у тому ж порядку, що й всім решти. Повторно виїхати закордон, вони не зможуть, як і всі інші військовозобов’язані.

Як запевняє юрист, примушувати чоловіків повертатися додому — вкрай нелогічно. Доходи від заробітчан наразі все ще складають левову долю бюджету. Якщо ці люди повернуться, то країна втратить додаткове джерело доходу. А враховуючи скрутну ситуацію з роботою, отримає ще й збільшення числа безробітних.