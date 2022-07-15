Украинцев зовут в Европу: готовы платить больше 100 евро в день

Германия одна из тех стран, куда переехало больше всего украинских беженцев. В настоящее время там находится более 800 000 человек из Украины, приехавших после 24 февраля. 30% из них – несовершеннолетние. Приблизительно 360 тысяч украинцев зарегистрировались в системе социального обеспечения и 260 000 из них находятся в поиске работы. Министр труда Германии Хубертус Хайль выступил с заявлением, что Германия будет всячески помогать украинцам найти работу, чтобы они могли работать и обеспечивать себя самостоятельно. Кроме этого, страна выделила дополнительные 2,4 миллиарда евро для обеспечения беженцев.





Многие беженцы имеют хорошие шансы трудоустроиться в Германии

Как показывает статистика, почти 70% уехавших в Германию украинцев имеют диплом о высшем образовании. Большинство украинских дипломов можно признать за границей и работать там. Тем кто не имеет профильного образования, или их профессия не слишком востребована, будут предлагать вакансии на производствах, сезонных работах и ​​т.д. Главной проблемой для многих является именно язык, ведь в Германии нужно владеть по крайней мере чучуть немецким, чтобы претендовать на работу.



Для украинцев ФРГ максимально упростила все условия. Нашим гражданам предлагают бесплатные курсы по изучению немецкого, а еще после регистрации дают сразу же право на работу.

В Германии есть регламентированные и нерегламентированные профессии

Регламентированы это те, которые требуют обязательного признания диплома. Это медики, медсестры, юристы, учителя, архитекторы и другие.

К нерегламентированным относятся парикмахеры, бухгалтеры, офис-менеджеры, программисты, биологи — в целом более 300 профессий. Эти специалисты могут трудоустраиваться сразу, минуя процедуру признания.

Чтобы получить консультацию по трудоустройству в Германии, можно обратиться в местные отделения сети IQ или в Федеральное агентство труда. Конечно, проконсультировать и направить в нужную организацию могут и волонтеры, которые сейчас едва ли не в каждом городе. Что касается заработной платы, то с октября в Германии она составит 12 евро в час. Так как украинцы имеют разрешение на работу и будут работать официально, могут рассчитывать именно на такую ​​сумму.