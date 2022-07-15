В июле только 60% пенсионеров получили пенсию: в ПФУ сказали почему так

Несмотря на войну, пенсии и социальные выплаты украинцам начисляют в полном объеме и без задержек. Однако по состоянию на 14 июля только 51% пенсионеров, получающих пенсию в отделениях Укрпочты, смогли забрать свои средства. Все остальные все еще ждут выплаты и очень возмущаются таким задержкам. В Пенсионном Фонде Украины уже прокомментировали ситуацию и сообщили с чем связаны задержки.





В ПФУ говорят, что задержки через “Укрпочту”

В Пенсионном Фонде Украины сообщили, что пенсии финансируют исправно и своевременно. На июль было переведено около 24 миллиардов гривен. Из них 17 миллиардов переведены в банки, которые уже выплатили пенсию своим клиентам. А 6,9 миллиарда было перенаправлено в “Укрпочту” и именно эти средства сейчас еще не получили украинцы. В Укрпочте заявляют, что все деньги будут выплачены, однако сейчас к сожалению происходят небольшие задержки. Мол, недостаточное количество работников, дает о себе знать.

Украинцы могут получать пенсию в Ощадбанке

Те, кто живет на оккупированной территории, или в зоне боевых действий и не имеют доступа к отделению “Укрпочты”, могут забрать свои деньги в любом работающем отделении Ощадбанка. Работникам учреждения нужно предъявить паспорт и идентификационный код, и лицу без проблем отдадут накопившуюся за месяц, два или даже больше пенсию. Тем, кто имеет в банке активный счет, деньги могут перевести сразу на него.

Еще раньше украинцам сообщили, что не забирать пенсию можно даже полгода или целых три. Если лицо по определенным причинам не получает пенсию свыше 6 месяцев, то забрать всю сумму оно сможет обратившись в отделение ПФУ. Если прошло больше года, то отдадут накопившуюся за год сумму, а остальное будут выплачивать ежемесячно с основной выплатой.