В липні лише 60% пенсіонерів отримали пенсію: в ПФУ сказали чому так

Попри війну пенсії та соціальні виплати українцям нараховують у повному обсязі і без затримок. Однак станом на 14 липня, лише 51% пенсіонерів, які отримують пенсію у відділеннях Укрпошти, змогли забрати свої кошти. Всі інші все ще чекають на виплату і дуже обурюються таким затримкам. В Пенсійному Фонді України вже прокоментували ситуацію, та повідомили з чим пов’язані затримки.





В ПФУ кажуть, що затримки через “Укрпошту”

В Пенсійному Фонді України повідомили, що пенсії фінансують справно і вчасно. На липень було переведено майже 24 мільярди гривень. З них 17 мільярдів переведено в банки, які вже виплатили пенсію своїм клієнтам. А 6,9 мільярда було перенаправлено в “Укрпошту” і саме ці кошти зараз ще недоотримали українці. В “Укрпошті” заявляють, що всі гроші буде виплачено, одна зараз на жаль відбуваються невеликі затримки. Мовляв, недостатня кількість працівників, дає про себе знати.

Українці можуть отримувати пенсію в Ощадбанку

Ті, хто живуть на окупованій території, або ж в зоні бойових дій та немають доступу до відділення “Укрпошти”, можуть забрати свої гроші у будь-якому працюючому відділені Ощадбанку. Працівникам установи потрібно пред’явити паспорт та ідентифікаційний код, і особі без проблем віддадуть пенсію, яка накопичилася за місяць, два чи навіть більше. Тим, хто має в банку активний рахунок, гроші можуть перевести одразу ж на нього.

Ще раніше українцям повідомили, що не забирати пенсію можна навіть пів року, чи цілих три. Якщо особа з певних причин, не отримує пенсію понад 6 місяців, то забрати всю суму вона зможе звернувшись у відділення ПФУ. Якщо пройшло більше року, то віддадуть суму, яка накопичилася за рік, а решту виплачуватимуть щомісяця з основною виплатою.