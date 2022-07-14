Некоторым чиновникам повысили зарплату: озвучены цифры

12 июля Кабинет Министров Украины принял постановление “О внесении изменений в схему должностных окладов на должностях государственной службы с учетом категорий, подкатегорий и уровней государственных органов в 2022 году”. Согласно увеличению прожиточного минимума, были перечислены и минимальные оклады. Некоторым чиновникам зарплату повысили на 200 гривен, и теперь ее минимальный размер составляет 5300 грн. Изменения коснулись нескольких категорий специалистов.





Постановление уже вступило в действие

Постановление вступило в действие еще 1 июля, и вот, кого коснулись эти изменения:

Ведущих специалистов государственного органа, юрисдикция которых распространяется на один район, несколько районов города, город областного значения. Раньше эти специалисты получали минимум 5100 гривен оклада, а теперь получат 5300 грн. Специалистов государственного органа, юрисдикция которого распространяется на территорию АР Крым, Киев, Севастополь на одну или несколько областей. Ситуация с окладами идентична. Специалистов государственного органа юрисдикция которого распространяется на районные центры, отдельные районы города. Зарплата таких специалистов составляла 4962 грн, теперь будет составлять 5200 грн.

Пока что повышение не коснулось других категорий.

В июле украинцам начали поступать обновленные пенсии

Под перерасчет попали и пенсии, а именно минимальная и максимальная выплата. Они выросли на несколько десятков и несколько сотен гривен соответственно. Ранее сообщалось, что до конца 2022 минимальная пенсия должна пересечь отметку в 2000 гривен, а максимальная в 20 000 грн. Коснутся повышения и других категорий пенсионеров, в том числе тех, кому исполнилось от 70 до 75 лет. В октябре им досчитают по 300 гривен и будут выплачивать такую ​​сумму на постоянной основе. Ежегодная индексация теперь будет проходить стабильно 1 марта. Эта дата будет фиксированной.