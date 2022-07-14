Некоторым чиновникам повысили зарплату: озвучены цифры
12 июля Кабинет Министров Украины принял постановление “О внесении изменений в схему должностных окладов на должностях государственной службы с учетом категорий, подкатегорий и уровней государственных органов в 2022 году”. Согласно увеличению прожиточного минимума, были перечислены и минимальные оклады. Некоторым чиновникам зарплату повысили на 200 гривен, и теперь ее минимальный размер составляет 5300 грн. Изменения коснулись нескольких категорий специалистов.
Постановление уже вступило в действие
Постановление вступило в действие еще 1 июля, и вот, кого коснулись эти изменения:
- Ведущих специалистов государственного органа, юрисдикция которых распространяется на один район, несколько районов города, город областного значения. Раньше эти специалисты получали минимум 5100 гривен оклада, а теперь получат 5300 грн.
- Специалистов государственного органа, юрисдикция которого распространяется на территорию АР Крым, Киев, Севастополь на одну или несколько областей. Ситуация с окладами идентична.
- Специалистов государственного органа юрисдикция которого распространяется на районные центры, отдельные районы города. Зарплата таких специалистов составляла 4962 грн, теперь будет составлять 5200 грн.
Пока что повышение не коснулось других категорий.
В июле украинцам начали поступать обновленные пенсии
Под перерасчет попали и пенсии, а именно минимальная и максимальная выплата. Они выросли на несколько десятков и несколько сотен гривен соответственно. Ранее сообщалось, что до конца 2022 минимальная пенсия должна пересечь отметку в 2000 гривен, а максимальная в 20 000 грн. Коснутся повышения и других категорий пенсионеров, в том числе тех, кому исполнилось от 70 до 75 лет. В октябре им досчитают по 300 гривен и будут выплачивать такую сумму на постоянной основе. Ежегодная индексация теперь будет проходить стабильно 1 марта. Эта дата будет фиксированной.
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