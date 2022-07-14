Деяким чиновникам підвищили зарплату: озвучено цифри

12 липня Кабінет Міністрів України прийняв постанову “Про внесення змін до схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2022 році” . Згідно зі збільшенням прожиткового мінімуму були перераховані й мінімальні оклади. Деяким чиновникам зарплату підвищили на 200 гривень, і тепер мінімальний її розмір становить 5300 грн. Зміни торкнулися кількох категорій спеціалістів.





Постанова вже вступила в дію

Постанова вступила в дію ще 1 липня, і ось, кого торкнуться ці зміни:

Провідних спеціалістів державного органу, юрисдикція яких розповсюджується на один район, на кілька районів міста, місто районного або обласного значення. Раніше ці спеціалісти отримували мінімум 5100 гривень окладу, а тепер матимуть 5300 грн. Спеціалістів державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію АР Крим, Київ, Севастополь на одну або кілька областей. Ситуація з окладами ідентична. Спеціалістів державного органу юрисдикція якого розповсюджується на районні центри, окремі райони міста тощо. Зарплата таких фахівців становила 4 962 грн, тепер становитиме 5 200 грн.

Поки що, підвищення не торкнулося інших категорій.

В липні українцям почали надходили оновлені пенсії

Під перерахунок потрапили й пенсії, а саме мінімальна та максимальна виплати. Вони зросли на кілька десятків та кілька сотень гривень відповідно. Раніше повідомлялося, що до кінця 2022 року мінімальна пенсія має перетнути позначку у 2000 гривень, а максимальна у 20 000 грн. Торкнуться підвищення й інших категорій пенсіонерів, зокрема тих кому виповнилося від 70 до 75 років. В жовтні їм дорахують по 300 гривень і виплачуватимуть таку суму на постійній основі. Щорічна індексація тепер відбуватиметься стабільно 1 березня. Ця дата буде фіксованою.