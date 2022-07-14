Имеют очень “злой глаз”: названы знаки Зодиака, которые сглаживают даже родным

Есть люди, которые могут что-либо говорить и ничего из этого не сбывается. Все потому, что такие лица не несут в себе негативной энергии. А есть такие, которым стоит только на кого-то посмотреть, что-то сказать и они сразу же сглазят. Астрологи говорят, такой силой наделены несколько знаков Зодиака. Они не делают это намеренно, один имеют настолько “плохие” глаза или язык, что могут сглазить даже родным и близким. Кому лучше лишний раз промолчать, чтобы не навлечь беду?





Близнецы

Когда представители этого знака находятся в состоянии покоя, их слова не будут пророческими. Но как только вывести Близнецов на негативные эмоции, они могут наговорить лишнего. В порыве злобы могут произнести слова, которые обязательно сбудутся. Близнецам в состоянии злобы даже думать противопоказано о чем-то плохом, ведь они в этот момент излучают очень мощную отрицательную энергию.

Дева

Девы довольно молчаливы, однако в тот момент, когда они молчат, их мысли очень многословны. Девы видят человека насквозь, и, конечно, если им что-то не нравится, то они могут пожелать этому человеку “чего-то хорошего”. Девам нужно помнить, что их мысли обладают большой силой, и хорошо подумать, действительно ли нужно давать им волю.

Козерог

Самой мощной силой мысли обладают именно женщины, то есть представительницы данного знака. Мужчинам разрешается говорить и думать все что угодно. А вот женщинам, представляющим этот знак, лучше быть осторожными со своими высказываниями. Даже общаясь с кем-то в дружественной атмосфере, они могут что-то накаркать или произнести так, что это обязательно сбудется. И речь не о хороших вещах, а только о плохих.