Мають дуже “лихе око”: названо знаки Зодіаку, які наврочують навіть рідним

Є люди, які можуть щось говорити і нічого з цього не збувається. Все через те, що такі особи не несуть в собі негативної енергії. А є такі, яким варто лише на когось подивитися, чи щось сказати і вони одразу ж наврочать. Астрологи кажуть, такою силою наділені кілька знаків Зодіаку. Вони не роблять це навмисно, одна мають настільки “погані” очі чи язик, що можуть наврочити навіть рідним і близьким. Кому краще зайвий раз промовчати, щоб не накликати біду?





Близнюки

Коли представники цього знаку перебувають у стані спокою, тоді їхні слова не будуть пророчими. Але як тільки вивести Близнюків на негативні емоції, то вони можуть наговорити зайвого. В пориві злості можуть вимовити слова, які обов’язково збудуться. Близнюкам в стані злості навіть думати протипоказано про щось погане, адже вони в цей момент випромінюють дуже потужну негативну енергію.

Діва

Діви досить мовчазні, однак в той момент коли вони мовчать, їхні думки дуже багатослівні. Діви бачать людину наскрізь, і звісно ж якщо їм щось не до вподоби, то вони можуть побажати цій людині “чогось хорошого”. Дівам треба пам’ятати, що їхні думки мають велику силу, і добре подумати, чи дійсно треба давати їм волю.

Козоріг

Надзвичайно потужною силою думки володіють саме жінки, тобто представниці даного знаку. Чоловікам дозволяється говорити і думати все що завгодно. А от жінкам, які представляють даний знак, краще бути обережними зі своїми висловлюваннями. Навіть спілкуючись з кимось у дружелюбній атмосфері, вони можуть щось “накаркати” або вимовити так, що це обов’язково збудеться. І мова не про хороші речі, а лише про погані.