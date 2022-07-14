Говорят все в лоб: названы три знака, которые не умеют лгать и не обладают чувством такта

Лгать умеют не все. Некоторые лгут очень виртуозно, так что не поверить невозможно. А некоторые наоборот, не умеют соврать даже там, где это было бы нужно. И не то что не умеет, а скорее не хотят, потому что по жизни привыкли говорить только правду. Астрологи говорят, что таких правдолюбов трое. Они считают, что выкручиваться и обманывать это слишком низко. Поэтому всегда скажут собеседнику всю правду и прямо в глаза. Какой бы эта правда ни была.





Стрелец

Стрельцы очень гордятся тем, что они всегда и всем говорят все честно и без украшений. Даже если эта правда кого-то обидит, Стрелец все равно считает, что поступил достойно. Выложить все прямо в лоб, не подумав, насколько это уместно или деликатно – вот настоящая натура Стрельца. Иногда это становится началом ухудшения отношений между представителем знака и его окружением.

Овен

Овны резкие и бесцеремонные с чужими людьми. Они говорят все, что думают, несмотря на то, как это звучит. Они могут сказать все прямо в глаза и не опасаются, что начнется скандал. Овны очень прямолинейны и честны. Исключение могут сделать только для своих любимых половинок. С ними Овны стараются быть мягкими и щепетильными. И правду, если она не очень приятна, подать максимально аккуратно, чтобы не ранить чувство любимого.

Дева

Девы чрезвычайные перфекционисты. В их жизни все должно быть идеально, даже если это не так. Они абсолютно не воспринимают критику, ведь ими все должны только восхищаться. Им все должны лишь завидовать. В то же время Девы всегда подмечают все, что как-то не так у кого-то. Не идеальная фигура, не идеальная работа, не слишком идеальная семья. В эти моменты Дева не задумывается, что ее правда может кого-нибудь ранить и говорит то, что думает. Дает свои идеальные рекомендации, тем у кого, по ее мнению, все не так, как должно быть.