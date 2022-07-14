Говорять все в лоб: названо три знаки, які не вміють брехати і не мають почуття такту

Брехати вміють не всі. Дехто бреше дуже віртуозно, так що не повірити неможливо. А дехто навпаки, не вміє збрехати навіть там, де це було б потрібно. І не те що не вміє, а швидше не хоче, тому що по житті звик говорити лише правду. Астрологи кажуть, що таких правдолюбів троє. Вони вважають, що викручуватися і обманювати це надто низько. Тому завжди скажуть співрозмовнику всю правду і прямо в очі. Якою б ця правда не була.





Стрілець

Стрільці дуже пишаються тим, що вони завжди і всім говорять все чесно і без прикрас. Навіть якщо ця правда когось образить, Стрілець все одно вважає, що вчинив достойно. Викласти все прямо в лоб, не подумавши наскільки це доречно чи делікатно — ось справжня натура Стрільця. Інколи це стає початком погіршення стосунків між представником знаку та його оточенням.

Овен

Овни різкі і безцеремонні з чужими людьми. Вони говорять все що думають, не дивлячись на те, як це звучить. Вони можуть сказати все прямо в очі і не бояться, що почнеться скандал. Овни дуже прямолінійні і чесні. Виключення вони можуть зробити лише для своїх коханих половинок. З ними Овни стараються бути м’якими та делікатними. І правду, якщо вона не дуже приємна, подати максимально акуратно, щоб не ранити почуття коханої/коханого.

Діва

Діви надзвичайні перфекціоністи. В їхньому житті все має бути ідеально, навіть якщо це не так. Вони абсолютно не сприймають критику, адже ними всі мають лише захоплюватися. Їм мають заздрити. Водночас, Діви завжди підмічають все, що якось не так у когось. Не ідеальна фігура, не ідеальна робота, не надто ідеальна сім’я тощо. В ці моменти Діва не замислюється, що її правда може когось поранити і говорить те, що думає. Дає свої ідеальні рекомендації, тим в кого на її думку все не так, як повинно бути.