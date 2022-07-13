Преимущества использования мобильных лесов Укр-Стандарт

На сегодняшний день в строительной отрасли используется множество различных типов строительных лесов. Независимо от того, какой тип вы выберете, основная цель строительных лесов — предоставить людям безопасную платформу для работы на высоте.





Во многих работах лестницы недостаточно для выполнения поставленной задачи. Вам нужно что-то более надежное и просторное. На многих строительных площадках вы можете увидеть постоянные леса, которые могут находиться там в течение длительного периода времени.

Однако это может быть дорогостоящим и трудоемким, поэтому многие отрасли предпочитают использовать мобильные помосты в качестве эффективной альтернативы.

Итак, если вы собираетесь приступить к строительному проекту или выполнить ремонт и техническое обслуживание, мы здесь, чтобы рассказать вам все о мобильных лесах, в том числе о том, почему они используются и о преимуществах, которые они могут принести вашему проекту.

Что такое мобильная лестница-помост?

Мобильные лестница — это временная конструкция на колесах или роликах, которая используется для самых разных целей. Его можно транспортировать из одной части объекта в другую, что делает его очень полезным оборудованием для многих отраслей промышленности. Колеса можно зафиксировать на месте, чтобы закрепить конструкцию и позволить работникам безопасно выполнять задачи.

Эта независимая платформа строится на месте и имеет вертикальную конструкцию с поперечными балками. Такой состав делает башню очень прочной, что позволяет рабочим носить и использовать более тяжелые инструменты, чем они могли бы использовать на лестнице.

Как уже упоминалось, при работе на высоте существует множество различных вариантов, и каждый из них имеет свои преимущества. Помимо строительных лесов, вы также можете подумать об использовании сборщика вишни. Ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге , чтобы увидеть различия между обеими этими платформами, чтобы помочь вам принять лучшее решение для вашего проекта.

Кто использует мобильные леса?

В строительной отрасли рабочие используют строительные леса для выполнения различных работ, таких как кровля, кирпичная кладка, а также для ремонта и технического обслуживания. Даже когда строительство завершено, важно проводить регулярные обследования. Башни строительных лесов позволяют инспекторам по строительству и инженерам-строителям адекватно оценивать внешнюю инфраструктуру.

Однако, помимо строительства, эти платформы также используются другими сферами, включая штукатуров, декораторов и мойщиков окон, которым необходимо получить доступ к участкам на высоте. Хотя они могли бы использовать лестницу, им было бы очень трудно и небезопасно поднимать и спускать оборудование.

Еще одна отрасль, в которой используются мобильные леса, — это мероприятия. От строительства сцены до установки камер и динамиков — это еще один пример того, как эти портативные конструкции могут быть очень полезными.

Каковы преимущества использования мобильных помостов?

Использование мобильных лесов имеет целый ряд преимуществ по сравнению с более постоянной конструкцией.

Особенно для тех, у кого небольшой бюджет или ограниченные ресурсы, эти временные платформы могут быть экономически эффективным решением, которое по-прежнему выполняет свою работу.

Тем не менее, важно учитывать, что вам нужно от строительных лесов, прежде чем выбирать лучшие варианты. С учетом сказанного давайте более подробно рассмотрим некоторые преимущества.

Универсальный

Многие работы требуют большей устойчивости или дополнительного рабочего пространства, которое может обеспечить стандартная лестница. Однако эти же работы не подходят для стационарных строительных лесов, поэтому люди выбирают передвижные строительные леса. Это полезная золотая середина, обеспечивающая надежную рабочую платформу.

Кроме того, их можно устанавливать на неровной поверхности, что делает их практичным решением для строительных площадок, где условия не всегда идеальны. Это дает рабочим уверенность в том, что они могут построить леса, не беспокоясь о том, где их разместить.

Просторный

Мобильные леса доступны в различных размерах, что позволяет выбрать лучший вариант для нужд вашего проекта. Вместо того, чтобы рисковать своей безопасностью, перенося тяжелое оборудование вверх и вниз по лестнице, вы можете надежно разместить его на платформе.

В свою очередь, это значительно ускоряет выполнение работы, поскольку вам не нужно совершать различные поездки, чтобы собрать больше инструментов. Вы можете с самого начала решить, какие части оборудования необходимы для работы, и держать их под рукой во время работы на переносной вышке.

Очень прочный

Используя алюминий, эти переносные башни очень прочны и могут выдерживать ожидаемые от них вес и нагрузки. Как мы уже говорили, торговцы будут использовать на этих платформах тяжелое оборудование, поэтому очень важно, чтобы они были прочными.

При условии тщательного ухода мобильные строительные леса должны прослужить несколько лет, прежде чем их использование станет небезопасным.

Легкий

Строительные леса легкие и маневренные. Благодаря отсутствию опор из оцинкованной стали эти конструкции можно легко транспортировать с одного места на другое. Это добавляет дополнительную универсальность, поскольку вы не ограничены при выполнении своей работы. Это дает работникам еще больше гибкости для реагирования на потребности различных проектов.

Кроме того, вышки-подмости оснащены колесами, что означает, что их можно перемещать по площадке для доступа в труднодоступные места. Нет необходимости разбирать и перестраивать конструкцию, ее можно просто передвинуть из одного места в другое. Тем не менее, с любым типом оборудования необходимо проявлять большую осторожность, чтобы избежать любых опасностей, которые могут представлять опасность.

Легко собрать

Вышки-подмости являются жизнеспособной альтернативой более легким элементам оборудования, таким как лестницы. Кроме того, в отличие от создания более постоянной конструкции, эти переносные платформы не требуют специальной подготовки для строительства.

Они включают в себя набор инструкций о том, как установить башню, чтобы помочь рабочим в процессе сборки. Удобно то, что многие передвижные строительные леса объединяются в модульную конструкцию, что упрощает их сборку. Это также означает, что дополнительные уровни могут быть добавлены, если требуется дополнительная высота.

Это большое преимущество, поскольку передвижные леса могут одновременно выполнять работу множества других типов лестниц без необходимости покупать или транспортировать оборудование для доступа на рабочую площадку.

Требуется меньше ресурсов

Мобильные леса могут быть легко и быстро собраны одним человеком. Точно так же конструкцию может перемещать с одного места на другое 1 человек, что выгодно любой бригаде рабочих. Вместо того, чтобы привлекать людей с разных должностей, чтобы помочь с транспортировкой, и, следовательно, тратить драгоценное время, один человек может справиться с этим самостоятельно.

Это также очень полезно для небольших команд, где над проектом могут работать только один или два человека.

В отличие от более крупной конструкции строительных лесов, для правильной сборки и безопасного демонтажа конструкции требуется много рабочей силы. Однако, используя строительные леса, вы экономите драгоценное время и ресурсы , которые можно потратить на завершение проекта.

Безопасность

Эти временные приспособления защищены перилами, чтобы рабочие могли безопасно получить доступ к участкам как перед ними, так и над ними. Это предотвращает падение рабочих, когда они пытаются достичь определенной высоты, обеспечивая внешний барьер.

Они также имеют большую площадь поверхности и опираются на четыре ножки, создавая устойчивое и надежное основание. Это позволяет вам выполнять работу на платформе, не беспокоясь о своем равновесии или опрокидывании конструкции.

Конечно, это в первую очередь зависит от правильной сборки строительных лесов, поэтому всегда обязательно обращайтесь к инструкциям перед сборкой компонентов.

Что следует учитывать при использовании мобильных подмостей?

При использовании любого типа строительных лесов безопасность является абсолютно ключевым фактором. Особенно когда вы работаете на высоте, существует еще больше рисков, поэтому вы должны быть уверены, что конструкция безопасна и надежна.

Ниже приведены несколько важных соображений при использовании строительных лесов, чтобы гарантировать, что работа не только будет выполнена, но и будет выполнена без ущерба для вашей безопасности.

Монтаж и демонтаж

При использовании передвижных подмостей поставщик или нанимающая компания обязаны предоставить набор инструкций по правильной сборке и разборке мачты.

Это должно включать в себя любые требования к креплениям и высоту, на которой можно установить леса. Эта информация должна быть прочитана лицом, собирающим помост, и любым другим лицом, осуществляющим надзор.

Существуют две безопасные системы работы при возведении башни:

Усовершенствованная система ограждения — здесь временные блоки ограждения фиксируются на месте с нижнего уровня и перемещаются на уровень платформы. Они устанавливаются до того, как оператор получит доступ к платформе, чтобы установить постоянные ограждения.

Оператор занимает рабочее положение в люке платформы, откуда он может добавлять или удалять компоненты, которые действуют как ограждения на уровне над платформой. Он предназначен для того, чтобы оператор не стоял на неохраняемой платформе

Меры предосторожности

Строительные подмости должны соответствовать стандарту, требуемому для всех типов лесов, включая двойные ограждения, бортики, распорки и лестницу для доступа.

Когда вы покупаете помост, он должен быть доставлен ​​со всеми необходимыми компонентами, чтобы обеспечить его безопасность и устойчивость.

Чтобы подмости была конструктивно прочными, необходимо, чтобы все ее части были на своих местах, поскольку они подвержены риску обрушения, если некоторые секции будут заброшены.

После сборки все башни должны быть проверены, чтобы убедиться, что они безопасны для использования рабочими. Более того, если помост используется для каких-либо строительных работ и человек может упасть с платформы на 2 метра и более, то ее необходимо осматривать после сборки и затем каждые 7 дней. Если проверка показывает, что продолжать работу небезопасно, вы должны немедленно прекратить работу и устранить все обнаруженные неисправности.

Результат проверки должен быть зарегистрирован и храниться до регистрации следующей проверки.

Стабильность

Крайне важно, чтобы мобильные строительные леса были устойчивыми, чтобы рабочие могли безопасно стоять на них. Чтобы это произошло, вы никогда не должны использовать кирпичи или строительные блоки, чтобы выдержать вес башни. Кроме того, ни в коем случае нельзя возводить мачту выше высоты, указанной в инструкции по эксплуатации.

Использование и перемещение

Несмотря на то, что подмости очень легко перемещать из-за их легкости и конструкции, всегда следите за тем, чтобы окружающие в первую очередь знали о том, что происходит.

Есть несколько вещей, которые следует учитывать при использовании помости.

Никогда не используйте помост, если:

сильный ветрер;

в качестве опоры для лестниц;

сломаны или отсутствуют детали;

несовместимые компоненты.

Кроме того, при перемещении помоста вы всегда должны:

уменьшить высоту до максимум;

убедитесь, что над головой нет линий электропередач или препятствий;

толкать или тянуть, используя ручное усилие только от основания.

Чем может помочь Укр-стандарт?

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Преимущества использования мобильных лесов

Когда вы выполняете какую-либо работу на высоте, необходимо учитывать различные факторы, такие как маневренность, универсальность и, что более важно, безопасность.

Многие рабочие места требуют от рабочих доступа в труднодоступные места, включая строительные площадки, маляров и декораторов. Хотя лестница может удовлетворять некоторым из этих требований, она не обеспечивает такой же уровень гибкости и безопасности, как платформа для строительных лесов.

Однако из-за нехватки времени и стоимости у многих компаний нет ресурсов для постоянной конструкции строительных лесов, поэтому мобильные леса являются идеальным решением. Это прочное приспособление позволяет рабочим работать на высоте без ущерба для безопасности. Они гибкие, универсальные, и их можно легко транспортировать из одного места в другое с минимальными усилиями.

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