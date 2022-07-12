Не спешите закупаться: названы продукты, которые скоро упадут в цене в Украине

Когда заходит речь об изменении цен на продукты питания все ожидают худшие сценарии. Что цены будут снова расти, ведь в Украине наблюдается высокая инфляция, которая точно не пойдет на спад. Но оказывается все наоборот. В ближайшее время некоторые популярные категории продуктов будут дешеветь. И этого не остановит даже такая неблагоприятная атмосфера в стране, которая наблюдается по состоянию на сегодняшний день.





Подешевеют овощи и мясо

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин заявила, что овощи будут с каждым днем ​​дешеветь, ведь сейчас на прилавки поступает новый урожай. В силу того, что сейчас сезон подешевеют абсолютно все виды овощей и большинство фруктов.

Также, на 2-3% планируется снижение цены на говядину, которая является больше экспортным продуктом, а экспорт в Украине работает на полсилы. С свининой дела не так утешительны, ведь из-за закрытия многих предприятий на юге страны, свинина наоборот немного подорожала. Однако сильно ее цена не изменится, ведь есть еще импортный продукт, который и держит цены на более или менее стабильном уровне. Курятина держится на одном уровне, это тот вид мяса, который не испытал пока почти никаких ценовых колебаний.

На рынок мяса влияет низкая цена на зерновые

Аналитик считает, что цены на мясную группу товаров сильно снижают низкую стоимость зерновых. Мол пока, так и будет продолжаться, а как только экспорт зерна полноценно восстановится, ситуация вновь изменится.

Среди продуктов, которые продолжают понемногу дешеветь — масло и яйца. Эти категории товаров не могут сохраняться долго, а их экспорт опять же ограничен. Следовательно, на рынке есть перенасыщение, поэтому производители снизили цену в первую очередь для оптовых покупателей, а те немного снизили цены для розничной торговли.