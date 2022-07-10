Уже скоро коммуналка для украинцев существенно подешевеет: ВР готовит новый закон

Главная причина — широкомасштабная термомодернизация. Верховная рада приняла ЗУ №6485, предусматривающий упрощение процедуры утепления многоквартирных домов. Это существенно сократит расходы на коммуналку.





Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграмме. Он утверждает, что закон поддержали 276 нардепов. А это значит, что внесение изменений на практике — это вопрос времени.

Что предусматривает законопроект

Если коротко, то новый закон упростит процедуру рассмотрения заявки на частичную компенсацию расходов на работы по улучшению энергоэффективности домов.

Как отмечает народная депутатка Елена Шуляк, кроме этого внедряются минимальные требования к энергетической эффективности, которые применяются при строительстве новых домов , реконструкции и капремонте. Эти требования будут пересматриваться минимум раз на пять лет.

Также новый законопроект предусматривает, что оплата при установлении общедомового счетчика будет осуществляться только по этим показаниям с момента его реальной установки.

Кто рискует остаться без тепла этой зимой

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что часть украинцев может остаться без тепла зимой. Причина в том, что российские оккупанты повредили инфраструктуру и отремонтировать ее до холодов не получится.

Получается, что после победы Украины придется возобновлять некоторые объекты с нуля. Речь идет о сотнях котельных, которые обеспечивали теплом целые небольшие города.

Чтобы поддержать украинцев зимой, пострадавшие города обеспечат модульными котельными. Они будут работать на разных видах топлива, а подключать их можно за считанные дни.

Премьер-министр Украины сообщает, что даже при самых худших обстоятельства люди не останутся сам на сам со своими проблемами. Сейчас прописаны общие инструкции на все случаи, с ними ознакомлены местные органы власти. Так что даже в самой сложной ситуации найдется решение. Да и сейчас есть все шансы что к холодам активные военные действия не будут такими интенсивными. Среди всего созданы запасы специальных генераторов и систем очистки для питьевой воды, чтобы прифронтовые города были готовы ко всему.