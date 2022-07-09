Штрафы до 15 000 гривен: с 11 июля заработают строгие правила для курящих и предпринимателей

С понедельника в Украине начинают действовать новые правила для курильщиков, а также заведений питания, где есть зоны для курения или кальяны. Их должны полностью убрать. Теперь запрещено курить в общественных местах и ​​речь не только об обычных сигаретах, но и о кальяне, и различных устройствах для нагрева. Нарушителям грозят серьезные штрафы.





Начинает действовать закон, который зарегистрировали еще в декабре прошлого года

С 11 июля вступает в действие закон 1978-IX, принятый Верховной Радой Украины еще в декабре 2021 года. По словам главы парламентского комитета по здоровью нации Михаила Радуцкого, отныне в заведениях не должно быть даже специально оборудованных мест для курения. Если нарушителями будут выступать сами заведения, то предприниматель заплатит от 3000 до 15000 штрафа. Если нарушителем будет обычный гражданин, то штраф будет колебаться от 51 до 310 грн.



Кроме того, этот же закон вводит ограничения на продажу всех видов табачных товаров для несовершеннолетних. Тем кому не исполнилось 18 лет не имеют права продавать травяные изделия, курительные и нагревательные устройства, контейнеры для их заправки и т.д. Если предпринимателя поймают на нарушении, ему грозит штраф до 1020 грн. Если в течение года будет повторное нарушение, то штраф вырастет в 10 раз и составит уже 10 200 грн.

“Закон №1978, принятый Верховной Радой, приближает нас к европейскому законодательству. Мы выполняем требования Директивы 2014/40/ЕС и Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком“, – пояснил народный депутат.

Также, украинцев призывают сообщать о нарушениях через сайт Госпотребслужбы. То есть, если вы пришли в заведение, где и дальше есть зона для курения, сообщите об этом в соответствующую инстанцию.