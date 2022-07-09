Названы предметы, через которые нельзя переступать, чтобы не стать жертвой магического ритуала

Современные люди все реже верят в порчу, сглаз и черную магию, мол все это пережитки прошлого. Но как оказывается, черная магия еще не совсем исчезла и время от времени люди обращаются к специалистам, которые умеют снимать сглаз. Знатоки говорят, что чаще всего магические ритуалы проводят с помощью нескольких банальных предметов. Их могут подбросить человеку домой, во двор, или тот кому назначается порча, “случайно” найдет этот предмет где-то посреди дороги и переступит через него. Вот к чему надо относиться очень с осторожностью.





Четыре предмета, которые никогда нельзя переступать или поднимать

Речь всего о четырех предметах, которые у каждого есть в быту, поэтому возможно кто-то не уделит внимания, если заметит где-то на земле, что-то из перечисленного. Однако лучше перестраховаться и обойти вещь.

иглы или булавки. С помощью булавки часто разводят влюбленных, а иглой наводят беды и несчастья на человека. Считается, что металл хорошо втягивает отрицательную энергию, а булавка, не имеющая отверстия, не позволяет этой энергии убежать. Таким образом, негатив крутится вокруг предмета и затем поражает человека, который эту булавку найдет. Иглы и булавки – это самые популярные “инструменты” ведьм;

хлеб. Хлеб был популярным предметом для магических заклинаний в древности. Тогда хлеб часто передавали друг другу в дар, и иногда на него могли навести порчу. Ее цель была лишить человека богатства и обречь на бедность;

зеркало. Это один из тех предметов, которые наоборот лучше быстрее найти и выбросить. Зеркало – очень мощный инструмент магов. С его помощью они наводят сильнейшие порчи, цель которых – довести человека до могилы. Преимущественно зеркало ставят близко к входной двери квартиры или дома, в котором живет жертва. Чем дольше зеркало будет лежать у вашего дома, тем хуже вы будете себя чувствовать;

соль. Это не очень сильный инструмент для волшебных заклинаний. Часто его используют исключительно для того, чтобы доставить кому-то много мелких проблем. Иначе говоря, чтобы насолить. Слишком серьезную угрозу такая порча не несет.

Знатоки говорят, что выбрасывать похожие вещи нужно с помощью бумажки или перчатки, от которой тоже нужно сразу избавиться.