Украинцам рассказали, что нужно сделать уже сейчас, чтобы не зимовать в холодных домах

Отопительный сезон 2022-2023 будет очень трудным. Власти уже всячески готовят украинцев к тому, что в квартирах точно будет холоднее, чем всегда. С целью экономии, температура воздуха будет подниматься в районе 16-18 градусов, то есть если у вас плохие окна или двери или недостаточно утепленное жилье, то может быть еще холоднее. Украинцев, конечно же, призывают позаботиться о теплой одежде и электрообогревателях, но последний вариант может спровоцировать другую проблему. Короткое замыкание из-за плохой проводки, которая почти в каждой второй многоэтажке, строившихся до 2000 года.





Необходимо проверить общее состояние дома

Прежде чем покупать электрообогреватели, жильцов многоэтажек призывают организоваться, или же обратиться к руководителю ОСМД, и вызвать специальную компанию, которая проверит состояние электропроводки. Также не помешает проверить все окна и двери в подъезде, ведь через них иногда выходит львиная доля тепла.



Тем кто планирует заменять окна в квартире, лучше позаботиться об этом уже, ведь из-за чрезмерного спроса их цена уже выросла, а чем ближе к холодному времени года, тем она будет становиться выше. Идентична ситуация и с входной дверью.

Для замены окон и дверей в подъездах можно подать заявку на грант

Конечно же, финансовая ситуация у людей не самая лучшая, поэтому вряд ли все жильцы дома единогласно согласятся заменять все окна и двери. Возможно стоит поинтересоваться льготными кредитами или специальными грантами. Такие выдают украинцам на достаточно выгодных условиях. Речь о так называемых “теплых кредитах” направленых ​​на покупку товаров, цель которых сделать дом теплее.

Отдельно власти обращаются к жителям тех сел и городков, где оккупанты частично или полностью разрушили тепловую инфраструктуру. Самое время позаботиться о дровах и альтернативных источниках обогрева. Новые котельные уже усиленно строятся, однако перестраховаться не помешает.