Українцям розповіли, що треба зробити вже зараз, щоб не зимувати в холодних домівках

Опалювальний сезон 2022-2023 буде дуже важким. Влада вже всіляко готує українців до того, що в квартирах точно буде холодніше ніж завжди. З метою економії, температура повітря підніматиметься в районі 16-18 градусів, тобто якщо у вас погані вікна чи двері, чи недостатньо утеплене житло, то може бути ще холодніше. Українців звісно ж закликають подбати про теплий одяг і електрообігрівачі, але останній варіант може спровокувати іншу проблему. Коротке замикання через погану проводку, яка майже в кожній другій багатоповерхівці, що будувалися до 2000 року.





Потрібно перевірити загальний стан будинку

Перш ніж купувати електрообігрівачі, мешканців багатоповерхівок закликають організуватися, або ж звернутися до очільника ОСББ, і викликати спеціальну компанію, яка перевірить стан електропроводки. Також, не завадить перевірити всі вікна та двері у під’їзді, адже через них інколи виходить левова частка тепла.

Тим хто планує замінювати вікна в квартирі, краще подбати про це вже, адже через надмірний попит їх ціна вже зросла, а чим ближче до холодної пори року, тим вона ставатиме вищою. Ідентична ситуація і з вхідними дверима.

Для заміни вікон і дверей у під’їздах можна подати заявку на грант

Звісно ж, фінансова ситуація у людей не найкраща, тому навряд чи всі мешканці будинку одноголосно погодяться замінювати всі вікна і двері. Можливо варто поцікавитися пільговими кредитами, або спеціальними грантами. Такі видають українцям на досить вигідних умовах. Мова про так звані “теплі кредити” спрямовані на купівлю товарів, мета яких зробити будинок теплішим.

Окремо влада звертається до мешканців тих сіл і містечок, де окупанти частково або повністю зруйнували теплову інфраструктуру. Саме час подбати про дрова, і альтернативні джерела обігріву. Нові котельні вже посилено будуються, однак перестрахуватися не завадить.