Названы три знака Зодиака, которые не знают что такое везение

Кому-то по жизни везет больше, кому-то меньше, а кому-то и вовсе не везет. Астрологи говорят, что уровень везения очень зависит от знака Зодиака, под которым родился человек. Мол есть везунчики, а есть такие знаки, которым приходится долго и упорно идти к цели и то, это не всегда заканчивается удачно. В перечень самых невезучих попали Близнецы, Весы и Козориг.





Близнецы

Близнецам не везет из-за их двойного характера. Им возможно бы и везло, но они совсем не замечают этих знаков судьбы, зато отлично замечают всякие мелкие неприятности. Близнецы очень легко подпускают к себе плохих людей, ведь искренне уверены, что люди меняются и всем нужно дать шанс. К сожалению, часто это сыграет с ними злую шутку. Также, Близнецы очень любят накручивать себя по всяческим пустякам. В итоге это один из самых невезучих знаков и он это признает.

Весы

Весы очень не везучие и астрологи предполагают, что это из-за их веры в мистику и чего-то сверхъестественного. Мол, веря в такое человек сам притягивает к себе всевозможные неудачи. Также, Весы рекордсмены среди лиц, наиболее часто попадающих в лапы мошенников. То ли их легко обмануть, то ли просто этот знак ленится проверять информацию, однако очень часто доверяет тем, кому не стоит. Чтобы добиться каких-то целей, Весам нужно упорно и много работать.

Козерог

Возможно кому-то это покажется странным, но упорные, трудолюбивые и рациональные Козероги еще те неудачники. Этот знак давно уже привык, что на подачки от судьбы не стоит рассчитывать. И что манна небесная это точно не о них. Все нужно добиваться тяжелым трудом, честно и главное самостоятельно. Более того, нередко Козерогам еще и ставят палки в колеса.