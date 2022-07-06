Для клиентов ПриватБанка и Monobank курс доллара резко вырос: что происходит?

С 6 июля для клиентов Монобанка и ПриватБанка изменились условия обмена валют. То есть изменились именно курсы безналичных операций с валютой, ведь свободно купить наличные деньги все еще нельзя. Если до 6 июля, карточный курс валют в обоих банках составлял примерно 32 грн, что на 10% больше, чем официально зафиксирован. Это сейчас минимум 35 гривен, то есть так же как и на “черном рынке” и в обменниках. Почему так? В банках все объяснили.





НБУ отменил ограничения и теперь банки самостоятельно устанавливают курс

До недавнего времени банки не могли самостоятельно устанавливать курс валют. НБУ зафиксировал его на уровне 29,55 грн за один доллар и позволил банкам делать наценку максимум в 10%. В мае этот лимит был отменен, и только сейчас ПриватБанк и Монобанк сообщили, что больше не могут предлагать старый карточный курс и вынуждены поднять ценник.



Изменения в первую очередь ощутят те украинцы, которые находятся за границей, ведь теперь все валютные операции за рубежом, которые проводятся в гривне, будут конвертироваться по обновленному курсу. Также больше платить придется тем, кто хочет снять деньги в гривнах с валютного счета, или перевести их на другой счет.

“Банк устанавливает единые курсы обмена валют для оплат картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержки целостности рынка и исходя из интересов его клиентов“, – говорится в сообщении.

Также, основатель Монобанка Олег Гороховский отметил, что таким образом придет конец карточному туризму, а многие потеряют работу.

ПриватБанк рассказал о новом ограничении

ПриватБанк потребует информацию об источниках дохода, если у клиента будет наблюдаться на счетах общий месячный оборот в размере 500 000 гривен. Если информация о происхождении этих средств не будет предоставлена, счета могут заморозить.