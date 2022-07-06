Для клієнтів ПриватБанку і Monobank курс долара різко зріс: що відбувається?

З 6 липня для клієнтів Монобанку та Приватбанку змінилися умови обміну валют. Тобто змінилися саме курси безготівкових операцій з валютою, адже вільно купити готівку все ще не можна. Якщо до 6 липня, картковий курс валют в обох банках становив приблизно 32 грн, що на 10% більше ніж офіційно зафіксований. То зараз це мінімум 35 гривень, тобто так само як і на “чорному ринку” і в обмінниках. Чому так? В банках все пояснили.





НБУ скасував обмеження і тепер банки самостійно встановлюють курс

Донедавна банки не могли самостійно встановлювати курс валют. НБУ зафіксував його на рівні 29,55 грн за один долар, і дозволив банкам робити націнку максимум у 10%. У травні цей ліміт було скасовано, і от лише зараз ПриватБанк та Монобанк повідомили, що більше не можуть пропонувати старий картковий курс і змушені підняти цінник.

Зміни в першу чергу відчують ті українці, які перебувають закордоном, адже тепер всі валютні операції закордоном, які проводяться в гривні, конвертуватимуться за оновленим курсом. Також, більше платити доведеться тим, хто хоче зняти гроші в гривнях з валютного рахунку, або переказати їх на інший рахунок.

“Банк встановлює єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів його клієнтів”, – йдеться у повідомленні.

Також, засновник Монобанку Олег Гороховський зазначив, що таким чином прийде кінець картковому туризму, а багато людей втратять роботу.

ПриватБанк розповів про нове обмеження

ПриватБанк вимагатиме інформацію про джерела доходу, якщо у клієнта спостерігатиметься на рахунках загальний місячний обіг розміром у 500 000 гривень. Якщо інформацію про походження цих коштів не буде надано, рахунки можуть заморозити.