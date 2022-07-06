Названы пять причин из-за которых женщины уходят даже от идеальных мужчин

Влюбленные женщины способны простить очень многое. Они закрывают глаза на все недостатки любимого, но с каждым годом становятся все более несчастными в таких отношениях. Даже если вы идеальный мужчина, красивый, умный, богатый и не оскорбляющий женщин, от вас может уйти любимая. Психологи говорят, что этому есть пять причин.





Чувство одиночества

90% женщин ненавидят чувство одиночества рядом с партнером. Когда он постоянно занят, или совсем отсутствует. Как бы хорошо ни была обустроена ваша жизнь, женщина со временем удаляется и находит кого-то, кто уделяет ей больше внимания.

Скупость на эмоции

Женщины любят выговориться и хотят видеть некую эмоции в глазах партнера. Если он постоянно перебивает любимую называя ее проблемы мелочами, или монотонно восклицает и покачивает головой в тот момент думая о чем-то своем, женщина рано или поздно безвозвратно обидится. С этого момента отношения начнут портиться.

Равнодушие и избыточная критика

Если партнер не делает комплименты женщине или наоборот постоянно указывает ей на ее недостатки, то женщина со временем теряет уверенность в себе и самооценку. Обязательно найдется тот, кто сделает ей комплимент и в этот момент она поймет, что может быть все по-другому и дело не в ней.

Отсутствие поддержки в трудных ситуациях

Конечно, любовь познается в горе и радости. И если у женщины случились какие-то серьезные проблемы, например болезнь, то она в этот момент очень хочет ощущать поддержку мужчины. Здесь, конечно же, вопрос и к партнеру, хочет ли он продолжать отношения. Если да, то нужно полностью посвятить себя любимой, если нет, то быть с ней честной и разойтись.

Рутина

Отсутствие романтики, подарков, цветов или хотя бы прогулок вдвоем изрядно портят отношения в паре. Чаще всего это нужно именно женщинам, поэтому мужчинам, которые любят и ценят своих половинок, стоит взять это на заметку.