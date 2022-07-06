Названо п’ять причин через які жінки йдуть навіть від ідеальних чоловіків

Закохані жінки здатні пробачити дуже багато. Вони закривають очі на всі недоліки коханого, однак з кожним роком стають все більш нещасними в таких стосунках. Навіть якщо ви ідеальний чоловік, красивий, розумний, багатий і не ображаєте жінок, від вас може піти кохана. Психологи кажуть, що на це є пять причин.





Відчуття самотності

90% жінок ненавидять відчуття самотності поруч з партнером. Коли він постійно зайнятий, або й зовсім відсутній. Як би гарно не було облаштоване ваше життя, жінка з часом віддаляється і знаходить когось, хто приділяє їй більше уваги.

Скупість на емоції

Жінки люблять виговоритись і хочуть бачити якусь емоції в очах партнера. Якщо він постійно перебиває кохану називаючи її проблеми дрібницями, або ж монотонно угукає та похитує головою в той момент думаючи про щось своє, жінка рано чи пізно безповоротно образиться. З цього моменту стосунки почнуть псуватися.

Байдужість та надлишкова критика

Якщо партнер не робить компліменти жінці, або навпаки вказує їй на її недоліки, то жінка з часом втрачає впевненість у собі та самооцінку. Обов’язково знайдеться той, хто зробить їй комплімент і в цей момент вона зрозуміє, що може бути все по-іншому і справа не в ній.

Відсутність підтримки в важких ситуаціях

Звісно ж, кохання пізнається в горі і радості. І якщо в жінки трапилися якісь серйозні проблеми, наприклад, хвороба, то вона в цей момент дуже хоче відчувати підтримку чоловіка. Тут звісно ж питання й до партнера, чи хоче він продовжувати стосунки. Якщо так, то потрібно повністю присвятити себе коханій, якщо ні, то бути з нею чесною і розійтися.

Рутина

Відсутність романтики, подарунків, квітів, чи бодай прогулянок вдвох неабияк псують стосунки в парі. Частіше це потрібно саме жінкам, тому чоловікам, які кохають та цінують своїх половинок, варто взяти це на замітку.