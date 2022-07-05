Украинцам будут раздавать продуктовые наборы: заявку могут подавать все желающие

В Украине регулярно стартует какая-то новая социальная программа, ориентированная на помощь пострадавшим от войны людям. В основном все виды помощи нацелены на внутриперемещенных лиц, однако на этот раз немного облегчить жизнь могут любой семье, независимо от места ее проживания. Речь о проекте ПриватБанка совместно с Help Ukraine Center, которые вместе раздадут украинцам 10 000 продуктовых наборов. Претендуют на помощь все желающие, заявки могут подавать жители любого региона, независимо от своего статуса.





Продукты закупили благодаря неравнодушным украинцам

В приложении Приват24 есть раздел “Добро”, где все желающие могут пожертвовать любую сумму средств на помощь другим людям. Все вполне безопасно и надежно, деньги действительно пойдут на хорошее дело. Так вот именно из таких пожертвований и были закуплены продукты для наборов. Распределением и расфасовкой продуктов занимается хаб Содействие, которому Help Ukraine Center передаст помощь от банка.



Эта компания будет принимать и верифицировать заявки от желающих получить помощь и организовывать адресную доставку. В приоритете будут люди, живущие в отдаленных местностях, где нет магазинов и проблемы с продуктами питания. Но в целом заявку может подать каждый желающий.

Продукты подобраны с помощью врача диетолога

Над этой продуктовой корзинкой поработала команда врачей диетологов во главе с известной врачом Наталией Самойленко. Продукты подбирали таким образом, чтобы они были полезны, питательны, наполняли организм всеми необходимыми элементами и подходили наибольшей категории людей. Также, что не менее важно, все продукты исключительно украинского производства, так что кроме поддержки украинцев получилась еще и хорошая поддержка украинского бизнеса.

Более подробная информация доступна на сайте https://helpukraine.center/.