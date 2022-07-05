Українцям роздаватимуть продуктові набори: заявку подавати можуть всі охочі

В Україні регулярно стартує якась нова соціальна програма, зорієнтована на допомогу людям, які постраждали від війни. Здебільшого, всі види допомоги націлені на внутрішньопереміщених осіб, однак цього разу трішки полегшити життя можуть будь-якій родині, незалежно від місця її проживання. Мова про проєкт ПриватБанку спільно з Help Ukraine Center, які спільно роздадуть українцям 10 000 продуктових наборів. Претендують на допомогу всі охочі, заявки можуть подавати мешканці будь-якого регіону незалежно від свого статусу.





Продукти закупили завдяки небайдужим українцям

В додатку Приват24 є розділ “Добро”, де всі охочі можуть пожертвувати будь-яку суму коштів на допомогу іншим людям. Все цілком безпечно та надійно, гроші дійсно підуть на добру справу. Так от, саме з таких пожертв і було закуплено продукти для наборів. Розподілом та фасуванням продуктів займається хаб Співдія, якому Help Ukraine Center передасть допомогу від банку.

Саме ця компанія буде приймати та верифікувати заявки від охочих отримати допомогу та організовуватиме адресну доставку. В пріоритеті будуть люди, які живуть у віддалених місцевостях, де немає магазинів та спостерігаються проблеми з харчами. Але загалом, заявку може подати кожен охочий.

Продукти підібрані з допомогою лікаря дієтолога

Над цим продуктовим кошиком попрацювала команда лікарів дієтологів на чолі з відомою лікаркою Наталією Самойленко. Продукти підбирали таким чином, щоб вони були корисні, поживні, наповнювали організм всіма необхідними елементами та підходили якнайбільшій категорії людей. Також, що не менш важливо, всі продукти виключно українського виробництва, тож крім підтримки українців вийшла ще й хороша підтримка українського бізнесу.

Більш детальна інформація доступна на сайті https://helpukraine.center/.