Пенсионерам выплатят денежную помощь от ООН: оформить можно в ПриватБанке

Международные организации время от времени устраивают денежную помощь для наиболее уязвимых категорий населения. Преимущественно это касалось внутренне перемещенных лиц или многодетных семей. Теперь стало известно о выплатах для пенсионеров. Их может оформить сразу несколько категорий пожилых людей, а подать заявку помогут в ПриватБанке.





На выплату претендует четыре категории пенсионеров

В настоящее время помощь могут получить следующие категории граждан.

Все внутриперемещенные лица, находящиеся в базе. То есть лица, которые зарегистрированные в новом регионе проживания и о них известно соответствующим органам. Лица, проживавшие на территориях, которые были во временной оккупации, а сейчас снова контролируются Украиной. Лица, проживающие на территории боевых действий или недалеко от них. Лица, независимо от места жительства, но имеющие статус многодетных родителей, родители-одиночки, люди с инвалидностью, лица, получающие помощь направленную на малообеспеченные семьи.

Заявку можно подать через приложение еПомощь, а сформировать ее помогут в любом отделении ПриватБанка. Выплата придет на указанную заявителем карточку ПриватБанка. Также это может быть Digital карта, которую можно заказать прямо в приложении.

Сразу несколько международных организаций присоединились к этой инициативе

Среди организаций, приобщившихся к выплатам украинцам: ООН, Международный Комитет Красного Креста, Общество Красного Креста по программе Убежищ, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

По словам Марины Лазебной, более 65 000 пенсионеров помимо ВПЛ претендуют на эти выплаты. Размер пособия составляет 2200 гривен и будет выплачиваться в течение трех месяцев, то есть суммарно один человек получит 6 600 грн.