Пенсіонерам виплатять грошову допомогу від ООН: оформити можна у ПриватБанку

Міжнародні організації час від часу влаштовують грошову допомогу для найбільш вразливих категорій населення. Переважно це стосувалося внутрішньо переміщених осіб, або багатодітних родин. Наразі стало відомо про виплати для пенсіонерів. Їх може оформити одразу кілька категорій літніх людей, а подати заявку допоможуть у ПриватБанку.





На виплату претендує чотири категорії пенсіонерів

Наразі допомогу можуть отримати наступні категорії громадян.

Всі внутрішньопереміщені особи, які знаходяться в базі. Тобто особи, які є зареєстрованими у новому регіоні проживання і про них відомо відповідним органам. Особи, які проживали на територіях, що були в тимчасовій окупації, а зараз знову контролюються Україною. Особи, які проживають на території бойових дій, або недалеко від них. Особи, незалежно від місця проживання, але ті, що мають статус багатодітних батьків, батьки-одиночки, люди з інвалідністю, особи, які отримують допомогу направлену на малозабезпечені родини.

Заявку можна подати через додаток єДопомога, а сформувати її допоможуть у будь-якому відділенні ПриватБанку. Виплата прийде на вказану заявником картку ПриватБанку. Також це може бути Digital картка, яку можна замовити прямо у додатку.

Одразу кілька міжнародних організацій приєдналися до цієї ініціативи

Серед організацій, які долучилися до виплат українцям: ООН, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Суспільство Червоного Хреста по програмі Прихисток, Міжнародна федерація суспільств Червоного Хреста і Червоного Напівмісяця.

За словами Марини Лазебної понад 65 000 пенсіонерів крім ВПО претендують на ці виплати. Розмір допомоги становить 2200 гривень і виплачуватиметься вона протягом трьох місяців, тобто сумарно одна особа отримає 6 600 грн.