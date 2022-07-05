Клиентам Монобанка при покупках в магазине лучше иметь при себе паспорт

На днях один из клиентов Монобанка попал в удивительную историю. Мужчина совершал покупки в сети супермаркетов АТБ и когда хотел рассчитаться картой Моно, что-то пошло не так. Сумма чека составляла 4000 гривен, и банк почему-то потребовал от клиента пройти видеоверификацию для подтверждения личности, а еще иметь при себе загранпаспорт. Мужчина уже написал возмутительный комментарий на сайте Минфина, а в банке объяснили, что произошло.





Речь шла о собственных средствах

Заметим, что мужчина хотел рассчитаться собственными средствами, а не за кредитными. “Как выяснилось, мне необходимо на кассе пройти видеоверификацию и даже иметь с собой в этот момент загранпаспорт. Очередь может подождать минут 10, а может и дольше, ведь не всегда есть связь в магазинах”, – написал клиент.

Оказалось, что проблема в установленных лимитах, которые в период военного положения существенно сократились. В банке объяснили, что клиент открыл карточку удаленно, а затем на его счет автоматически установили лимит. То есть можно тратить до 40 000 гривен в месяц и 400 тысяч гривен в год. Кроме того, на счетах клиента должно быть не менее 400 000 гривен остатка. Такие условия мол на период военного положения.



В учреждении заявления, что это ограничение можно снять, пройдя видеоверификацию. Также, когда лимит платежей превышает 80%, клиенту приходит уведомление. Вероятно, мужчина, испытавший неудобства в АТБ, проигнорировал его, а затем и попал в такую ​​довольно неприятную ситуацию.

Монобанк разрешил пересылать родным валюту

Монобанк снова позволяет переводить доллары и евро с валютного счета на валютный без конвертации в гривну. Правда, такое условие действует только для родственников: детей, родителей, бабушек, дедушек, теток, дядей, жен, мужей, братьев, сестер и кузин.

Для подтверждения родственных связей нужно будет отправить фото необходимых документов.