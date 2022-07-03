Українців і транспорт почнуть активніше перевіряти на територіях, де бойові дії ще не ведуться

В Україні посилили правила перевірки на блокпостах. Причина у ймовірному вторгненні диверсійно-розвідувальних груп із території Білорусі.





Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Він стверджує, що ворожа пропаганда активно розповсюджує інформацію про вторгнення білоруських військ на територію України. Водночас, ні українська, ні західна розвідки не підтверджують вторгнення.

Євген Єнін попередив, що на блокпостах почнуть посилено перевіряти громадян через підвищений ризик проникнення диверсантів із території Білорусі. Справа в тому, що ризик нападу регулярних білоруських військ невисокий, ДРГ можуть проникати в країну, щоб посіяти паніку серед українців.

За словами Єніна, зараз немає явних ознак створення ударного угруповання білоруських військ, але є точна інформація про ймовірні провокації. Це робиться ворогом для того, щоб втягнути Білорусь у війну проти України.

Щоб запобігти попаданню в країну диверсантів, правоохоронці ввели посилений режим несення служби на блокпостах. Євген Єнін каже, що за останній тиждень силовики знайшли 256 підозрілих осіб та викрили дві диверсійно-розвідувальні групи.

Нагадаємо, що останніми тижнями українці певною мірою розслабилися. Перевірки на блокпостах стали формальнішими, та й їх кількість істотно скоротилася, особливо, якщо порівнювати з першими днями війни. Але це може зіграти злий жарт, тому весь транспорт перевірятимуть ретельніше, щоб не допустити диверсантів.

До того ж звичайним громадянам варто бути більш уважними, особливо в областях, що межують з Білоруссю, яка “любовно” надала російським оркам свою територію для вторгнення в Україну та завдання ракетних ударів по наших містах, у тому числі цивільних об’єктів.