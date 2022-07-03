Мобилизация женщин в Украине: кого позовут на войну и что предусмотрено за уклонение

Недавно в сети распространялась информация о массовой мобилизации украинских женщин. Это оказалось вбросом российской пропаганды. Но все же небольшое число женщин подпадают под мобилизацию.





Уже с 1 октября в Украине начнется постановка на воинский учет женщин. Мы разбирались, кого это коснется.

Кто должен стать на учет

Еще до войны парламент внес изменения в ЗУ “О воинской обязанности и военной службе”. Тогда женщин с определенными специальностями обязали стать на учет.

Женщины должны быть пригодны по состоянию здоровья и по возрасту (от 18 до 60 лет). Перечень специальностей включал: поваров, переводчиков, врачей, медсестер, психологов. ветеринаров, работников системы коммуникаций и химической промышленности.

Какие обязанности накладет учет

Военнообязанные женщины будут обязаны являться в военкомат для прохождения медкомиссии. Также нельзя будет менять место проживания с момента оглашения мобилизации без разрешения. Пребывая за границей военнообязанный должен стать на консульский учет в дипломатических представительствах Украины.

Что будет если не становиться на учет

В таком случае придется понести наказание по ст. 210 КУоАП. Это штраф от 510 до 850 грн. За повторное нарушение от 850 до 1700 гривен.

Также есть уголовная ответственность. Это штраф от 5100 до 8500 гривен или исправительные работы на год. Также будут на сумму от 5100 до 8500 штрафовать предприятия, на которых работает женщина, отказавшаяся становится на учет. Но до конца 2022 года никаких штрафов не будет.

Когда призывают женщин

В мирное время женщины на службу принимаются в резерв или добровольно по контракту.

В военное время женщин могут привлекать для защиты государства. Но это касается только тех, кто состоит на воинском учете, а такой учет начнет работать только с 1 октября.

Призыв не касается тех женщин, которые:

воспитывают несовершеннолетнего ребенка, в том числе с инвалидностью;

на содержании трое или больше несовершеннолетних детей;

ухаживают за родителями или мужем, которые болеют;

у мужа или у родителей своих или мужа инвалидность 1 или 2 группы;

обучаются на дневной форме обучения.

Также даже в период военного положения женщину могут уволить из военной службы по причине воспитания ребенка с инвалидностью, беременности или в случае декрета по воспитанию ребенка до 3 лет.

Беременные также обязаны становиться на учет, хотя их и не призывают.