Мобілізація жінок в Україні: кого покличуть на війну і що передбачено за ухиляння

Нещодавно у мережі поширювалася інформація про масову мобілізацію українських жінок. Це виявилося вкидом російської пропаганди. Але все ж таки невелика кількість жінок підпадають під мобілізацію.





Вже з 1 жовтня в Україні розпочнеться постановка на військовий облік жінок. Ми розбиралися, кого це торкнеться.

Хто має стати на облік

Ще до війни парламент вніс зміни до ЗУ “Про військовий обов’язок та військову службу”. Тоді жінок із певними спеціальностями зобов’язали стати на облік.

Жінки мають бути придатними за станом здоров’я та за віком (від 18 до 60 років). Перелік спеціальностей включав: кухарів, перекладачів, лікарів, медсестер, психологів. ветеринарів, працівників системи комунікацій та хімічної промисловості.

Які обов’язки накладає облік

Військовозобов’язані жінки будуть зобов’язані з’являтися у військкомат для проходження медкомісії. Також не можна буде змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації без дозволу. Перебуваючи за кордоном, військовозобов’язаний має стати на консульський облік у дипломатичних представництвах України.

Що буде, якщо не ставати на облік

У такому разі доведеться покарати ст. 210 КУпАП. Це штраф від 510 до 850 грн. За повторне порушення – від 850 до 1700 гривень.

Також є кримінальна відповідальність. Це штраф від 5100 до 8500 гривень чи виправні роботи на рік. Також на суму від 5100 до 8500 штрафуватимуть підприємства, на яких працює жінка, яка відмовилася стає на облік.Але до кінця 2022 року жодних штрафів не буде.

Коли призивають жінок

У мирний час жінки на службу приймаються у резерв чи добровільно за контрактом.

У воєнний час жінок можуть залучати до захисту держави. Але це стосується лише тих, хто перебуває на військовому обліку, а такий облік почне працювати лише з 1 жовтня.

Призов не стосується тих жінок, які:

виховують неповнолітню дитину, у тому числі з інвалідністю;

на утриманні троє чи більше неповнолітніх дітей;

доглядають батьків або чоловіка, які хворіють;

у чоловіка чи у батьків своїх чи чоловіка інвалідність 1 чи 2 групи;

навчаються на денній формі навчання.

Також навіть у період воєнного стану жінку можуть звільнити з військової служби через виховання дитини з інвалідністю, вагітністю або у разі декрету з виховання дитини до 3 років.

Вагітні також повинні ставати на облік, хоча їх не закликають.