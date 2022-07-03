Відомий український спортсмен не вважає Росію винною у ракетних ударах по цивільних об’єктах

Бывший чемпион мира украинский Боксер Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) не стал обвинять россию в обстрелах Одесской области 1 июля. В ответ на ужасную трагедию в Белгород-Днестровском районе Одессы, боксер выложил на своей странице в инстаграме видео последствий ракетного удара и добавил комментарий, состоящий лишь из одной даты.





Такая реакция боксера вызвала гнев у болельщиков. Под постом сотни фанатов Ломаченка возмущаются, что тому не хватило смелости признать, что именно российская федерация и только она виновата в страшной катастрофе.

Позицию пользователей можно увидеть на скринах ниже. Если кратко, то они возмущены и очень злые, что украинский боксер не хочет признавать страшную правду и обвиняют его в том, что Ломаченко считает россиян братьями.

Отметим, что предыдущий пост Василий Ломаченко также опубликовал в инстаграм. Это было 24 февраля 2022 года — в день начала войны. Тогда Ломаченко разместил в своем аккаунте изображение голубя из двух переплетенных рук, раскрашенных в цветах флага Украины и россии.

А вот в январе позапрошлого года Ломаченко опубликовал видео с российскими войсками специального назначения. Оно довольно провокативного характера.

Напомним, что в ночь с четверга на пятницу, 1 июля, оккупационные войска ударили по Одесской области. Всего прилетело три ракеты: одна из них прилетела в многоквартирный дом и две в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе нашей Одессы.

В результате удара погибло 21 человек, еще 39 получили ранения разного степеня тяжести. Часть из них в крайне тяжелом состоянии.

На базе отдыха повреждено два этажа жилого корпуса. Более того, в результате оказалось, что база отдыха вообще принадлежала Министерству здравоохранения Молдовы и ее использовали как центр реабилитации для тяжело больных детей.