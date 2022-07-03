Відомий український спортсмен не вважає Росію винною у ракетних ударах по цивільних об’єктах

Колишній чемпіон світу український Боксер Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) не звинувачує росію в обстрілах Одеської області 1 липня. У відповідь на жахливу трагедію в Білгород-Дністровському районі Одеси боксер виклав на своїй сторінці в інстаграмі відео наслідків ракетного удару і додав коментар, який складається лише з дати.





Така реакція боксера викликала гнів у вболівальників. Під постом сотні фанатів Ломаченка обурюються, що не вистачило сміливості визнати, що саме російська федерація і тільки вона винна у страшній катастрофі.

Позицію користувачів можна побачити на скрінах нижче. Якщо коротко, то вони обурені і дуже злі, що український боксер не хоче визнавати страшної правди і звинувачують його в тому, що Ломаченко вважає росіян братами.

Зазначимо, що попередній пост Василь Ломаченко також опублікував в інстаграмі. Це було 24 лютого 2022 року – у день початку війни. Тоді Ломаченко розмістив у своєму акаунті зображення голуба з двох переплетених рук, розфарбованих у кольорах прапора України та Росії.

А ось у січні позаминулого року Ломаченко опублікував відео із російськими військами спеціального призначення. Воно є досить провокативного характеру.

Нагадаємо, що в ніч із четверга на п’ятницю, 1 липня, окупаційні війська вдарили по Одеській області. Загалом прилетіло три ракети: одна з них прилетіла до багатоквартирного будинку та дві до бази відпочинку у Білгород-Дністровському районі нашої Одеси.

Внаслідок удару загинула 21 людина, ще 39 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Частина з них у вкрай тяжкому стані.

На базі відпочинку пошкоджено два поверхи житлового корпусу. Більше того, в результаті виявилося, що база відпочинку взагалі належала Міністерству охорони здоров’я Молдови та її використовували як центр реабілітації для тяжкохворих дітей.