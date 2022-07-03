Украинцев и транспорт будут активнее проверять на территориях, где боевые действия еще не ведутся

В Украине ужесточили правила проверки на блокпостах. Причина в вероятном вторжении диверсионно-разведывательных групп с территории Беларуси.





Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Он утверждает, что вражеская пропаганда активно распространяют информацию о вторжении белорусских войск на территорию Украины. В то же время ни украинская ни западная разведки не подтверждают вторжения.

Евгений Енин предупредил, что на блокпостах начнут усиленно проверять граждан из-за повышенного риска проникновения диверсантов из территории Беларуси. Дело в том, что риск нападения регулярных белорусских войск невысокий, ДРГ могут проникать в страну, чтобы посеять панику среди украинцев.

По словам Енина, сейчас нет явных признаков создания ударной группировки белорусских войск, но зато есть точная информация о вероятных провокациях. Это делается врагом для того, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

Чтобы предотвратить попадание в страну диверсантов правоохранители ввели усиленный режим несения службы на блокпостах. Евгений Енин говорит, что за последнюю неделю силовики нашли 256 подозрительных лиц и разоблачили две диверсионно разведывательные группы.

Напомним, что в последние недели украинцы в некоторой мере расслабились. Проверки на блокпостах стали более формальными, да и их количество существенно сократилось, особенно, если сравнивать с первыми днями войны. Но это может сыграть злую шутку, поэтому весь транспорт будут проверять более тщательно, чтобы не допустить диверсантов.

К тому же обычным гражданам стоит быть более внимательными, особенно в областях, которые граничат с Беларусью, “любезно” предоставившей российским оркам свои территорию для вторжения в Украину и нанесения ракетных ударов по нашим городам, в том числе гражданских объектам.