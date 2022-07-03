Оккупанты придумали новый способ обворовывать украинцев через фиктивные счета

Оккупанты собирают с украинцев деньги под предлогом оплаты коммунальных услуг, которые не предоставляли. россияне и коллаборанты решили заработать на украинцах, которые остались на оккупированных территориях. Они требуют плату за коммуналку и это при том, что они не предоставляют эти услуги. Украина по-прежнему поставляет услуги там, где это возможно. То есть, если трубы, газораспределительные станции или провода и высоковольтные вышки, если речь идет об электричестве, целые, то украинская сторона продолжает подавать газ или электричество.





Самопровозглашенные руководители коммунальных предприятий и компаний поставщиков собирают деньги с населения под предлогом оплаты коммунальных услуг.

Как сообщают на сайте Национальной комиссии с регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг, оккупанты отбирают в людей наличку или заставляют платить онлайн на непонятные счета будто-бы за оплату коммуналки.

Для сбора денег оккупационные банки открыли счета на неподконтрольных территориях Украины. Украинцев предупредили, что перечисленные оккупантам деньги или оплата наличкой не будут зачислены на счета коммунальных предприятий в Украине.

Нафтогаз обратился к клиентам

В то же время украинский поставщик газа “Нафтогаз” обратился к своим клиентам с просьбой вовремя передавать показания счетчиков. Это нужно для того, чтобы в квитанциях правильно подсчитывались объемы использованного голубого топлива.

Передать показатели нужно с 1 до 5 числа каждого месяца. Предоставить информацию нужно оператору газораспределительных систем. Работники этих компаний также приходят в дома для снятия показателей счетчика, проверки состояния оборудования и так далее.

Для передачи показателей, достаточно посетить сайт или чат-бот облгаза или просто позвонить в контакт-центр компании. Эту информацию “Нафтогаз” получит от операторов ГРС для формирования счетов для потребителей.

Этой процедуры требует законодательство и если потребитель не передал информацию вовремя, то оператор ГРС загружает в систему граничные объемы потребления.