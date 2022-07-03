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20-50 тысяч на руки: какую работу предлагают в Украине во время войны

04.07.2022
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Рынок труда в Украине продолжает восстанавливаться. В Киеве и относительно безопасных регионах страны наблюдается постепенный рост вакансий. Больше всего предложений замечено в категории строительство и облицовочные работы. Если смотреть по Киеву, то их количество выросло  с 1085 в марте до 3420 в июне, в Днепре — с 708 до 818. Заработная плата у специалистов рабочих специальностей на уровне около 20 тыс. гривен. 

Об этом сообщают в новом исследовании OLX Работа. Также отмечается увеличение числа вакансий для работы в колл-центрах. Больше всего предложений в Днепре: с 35 предложений а марте до 455 в начале лета. 

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Также существенно выросло количество предложений в категориях клининг/домашний персонал и производство/рабочие специальности. Традиционно больше всего вакансий в сфере торговли и логистики. 

Что с уровнем зарплат

За данными аналитиков, в ТОП-10 вакансий с самым высоким средним уровнем доходов попали водители. Средняя заработная плата в этой сфере составляет 20 тысяч гривен. Дальше идут такие вакансии:

  • курьер 18 тысяч гривен;
  • швея — 14 тысяч гривен;
  • парикмахер — 12 тысяч гривен;
  • грузчик — 11 тысяч гривен;
  • повар — 11 тысяч гривен;
  • продавец — 10 тысяч гривен;
  • охранник/сторож — 9 тысяч гривен;
  • разнорабочий — 9 тысяч гривен;
  • сиделка — 8,5 тысяч гривен.

Кто получает больше всего

Самые высокие зарплаты по данным аналитиков у дальнобойщиков — 50 тысяч гривен. Далее в этом рейтинге:

  • водитель бульдозера/трейдера с зарплатой в 27,5 тысяч гривен;
  • таксист с доходом в 25 тысяч гривен;
  • штукатур и комбайнер с такой же заработной платой;
  • оператор колл-центра с зарплатой в 24 тысячи гривен;
  • прораб — 23,5 тысяч гривен;
  • облицовщик — 21 тысяча гривен;
  • фасадчик — 10 тысяч гривен. 

Несмотря на увеличение количества вакансий, Украина переживает самый масштабный кризис в истории независимости. По самым оптимистическим прогнозам на восстановление ситуации на рынке труда понадобится несколько лет. 

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04.07.2022
1 хвилина на прочитання
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