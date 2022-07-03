20-50 тысяч на руки: какую работу предлагают в Украине во время войны
Рынок труда в Украине продолжает восстанавливаться. В Киеве и относительно безопасных регионах страны наблюдается постепенный рост вакансий. Больше всего предложений замечено в категории строительство и облицовочные работы. Если смотреть по Киеву, то их количество выросло с 1085 в марте до 3420 в июне, в Днепре — с 708 до 818. Заработная плата у специалистов рабочих специальностей на уровне около 20 тыс. гривен.
Об этом сообщают в новом исследовании OLX Работа. Также отмечается увеличение числа вакансий для работы в колл-центрах. Больше всего предложений в Днепре: с 35 предложений а марте до 455 в начале лета.
Также существенно выросло количество предложений в категориях клининг/домашний персонал и производство/рабочие специальности. Традиционно больше всего вакансий в сфере торговли и логистики.
Что с уровнем зарплат
За данными аналитиков, в ТОП-10 вакансий с самым высоким средним уровнем доходов попали водители. Средняя заработная плата в этой сфере составляет 20 тысяч гривен. Дальше идут такие вакансии:
- курьер 18 тысяч гривен;
- швея — 14 тысяч гривен;
- парикмахер — 12 тысяч гривен;
- грузчик — 11 тысяч гривен;
- повар — 11 тысяч гривен;
- продавец — 10 тысяч гривен;
- охранник/сторож — 9 тысяч гривен;
- разнорабочий — 9 тысяч гривен;
- сиделка — 8,5 тысяч гривен.
Кто получает больше всего
Самые высокие зарплаты по данным аналитиков у дальнобойщиков — 50 тысяч гривен. Далее в этом рейтинге:
- водитель бульдозера/трейдера с зарплатой в 27,5 тысяч гривен;
- таксист с доходом в 25 тысяч гривен;
- штукатур и комбайнер с такой же заработной платой;
- оператор колл-центра с зарплатой в 24 тысячи гривен;
- прораб — 23,5 тысяч гривен;
- облицовщик — 21 тысяча гривен;
- фасадчик — 10 тысяч гривен.
Несмотря на увеличение количества вакансий, Украина переживает самый масштабный кризис в истории независимости. По самым оптимистическим прогнозам на восстановление ситуации на рынке труда понадобится несколько лет.