20-50 тысяч на руки: какую работу предлагают в Украине во время войны

Рынок труда в Украине продолжает восстанавливаться. В Киеве и относительно безопасных регионах страны наблюдается постепенный рост вакансий. Больше всего предложений замечено в категории строительство и облицовочные работы. Если смотреть по Киеву, то их количество выросло с 1085 в марте до 3420 в июне, в Днепре — с 708 до 818. Заработная плата у специалистов рабочих специальностей на уровне около 20 тыс. гривен.





Об этом сообщают в новом исследовании OLX Работа. Также отмечается увеличение числа вакансий для работы в колл-центрах. Больше всего предложений в Днепре: с 35 предложений а марте до 455 в начале лета.

Также существенно выросло количество предложений в категориях клининг/домашний персонал и производство/рабочие специальности. Традиционно больше всего вакансий в сфере торговли и логистики.

Что с уровнем зарплат

За данными аналитиков, в ТОП-10 вакансий с самым высоким средним уровнем доходов попали водители. Средняя заработная плата в этой сфере составляет 20 тысяч гривен. Дальше идут такие вакансии:

курьер 18 тысяч гривен;

швея — 14 тысяч гривен;

парикмахер — 12 тысяч гривен;

грузчик — 11 тысяч гривен;

повар — 11 тысяч гривен;

продавец — 10 тысяч гривен;

охранник/сторож — 9 тысяч гривен;

разнорабочий — 9 тысяч гривен;

сиделка — 8,5 тысяч гривен.

Кто получает больше всего

Самые высокие зарплаты по данным аналитиков у дальнобойщиков — 50 тысяч гривен. Далее в этом рейтинге:

водитель бульдозера/трейдера с зарплатой в 27,5 тысяч гривен;

таксист с доходом в 25 тысяч гривен;

штукатур и комбайнер с такой же заработной платой;

оператор колл-центра с зарплатой в 24 тысячи гривен;

прораб — 23,5 тысяч гривен;

облицовщик — 21 тысяча гривен;

фасадчик — 10 тысяч гривен.

Несмотря на увеличение количества вакансий, Украина переживает самый масштабный кризис в истории независимости. По самым оптимистическим прогнозам на восстановление ситуации на рынке труда понадобится несколько лет.