Украинцы начали получать по две платежки за газ: что происходит?

В июне некоторые клиенты начали получать по две платежки за газ и многих это сильно удивило. Однако это касается только тех граждан, которых перевели в Нафтогаз. Для Нафтогаза раздельные платежки – это распространенная практика. Это не означает, что нужно платить больше, или что тарифы изменились, Речь об отдельной платежке за использованный газ и отдельной за его доставку/распределение.





Что нужно знать тем, кто перешел в Нафтогаз

Сразу несколько миллионов украинцев автоматически перевели на баланс Нафтогаза, и теперь это их новый поставщик. Для этих граждан будет полезна следующая информация:

Нафтогаз присылает две отдельные платежки, а не одну, как практиковали многие компании. Тариф на газ фиксирован по всей Украине и составляет 7,96 грн/куб.м. Тариф на распределение отличается в зависимости от области. К примеру, жители Днепропетровской области платят по 1,26 за 1 куб.м, а жители Закарпатской области аж 1,99 грн. С тарифами можно ознакомиться на сайте.

Чтобы оплатить счета, может воспользоваться чат ботом в Вайбере, Телеграмме или Фейсбуке.

Вайбер/телеграмм – чат бот GASUA. Фейсбук – чат бот NaftogazGasSupply.

Далее вводите код EIC, состоящий из 16 символов: цифр и латинских букв. Это персональный газовый номер, который есть в личном кабинете, или же в счетах на оплату, которые будут приходить ежемесячно.

В этом году газ придется экономить

В Нафтогазе уже заявляют, что газ будут экономить, ведь его не хватает, как и денег на его закупку. Ожидается, что в квартирах будет держаться температура воздуха не ниже 16 градусов, но и не выше 18 градусов. Кому этого мало, уже должны позаботиться о дополнительном утеплении и возможно электрических обогревателях.