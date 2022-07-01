Українці почали отримувати по дві платіжки за газ: що відбувається?

В червні деякі клієнти почали отримувати по дві платіжки за газ і багатьох це сильно здивувало. Однак, це стосується лише тих громадян, яких перевели до Нафтогазу. Для Нафтогазу роздільні платіжки — це поширена практика. Це не означає, що потрібно платити більше, чи що тарифи змінились, Мова про окрему платіжку за використаний газ, і окрему за його доставку/розподіл.





Що треба знати тим, хто перейшов до Нафтогазу

Одразу кілька мільйонів українців автоматично перевели на баланс Нафтогазу і тепер це їх новий постачальник. Для цих громадян буде корисною наступна інформація:

Нафтогаз присилає дві окремі платіжки, а не одну, як практикувало багато компаній. Тариф на газ фіксований по всій Україні і становить 7,96 грн/куб.м. Тариф на розподіл відрізняється в залежності від області. Наприклад, мешканці Дніпропетровської області платять по 1,26 за 1 куб.м, а мешканці Закарпатської області аж 1,99 грн. З тарифами можна ознайомитися на сайті.

Щоб оплатити рахунки може скористуватися чат ботом у Вайбері, Телеграмі або Фейсбуці.

Вайбер/телеграм — чат бот GASUA. Фейсбук — чат бот NaftogazGasSupply.

Далі вводите код EIC, який складається з 16-ти символів: цифр і латинських букв. Це персональний газовий номер, який є у особистому кабінеті, або ж в рахунках на оплату, які приходитимуть щомісяця.

Цьогоріч газ доведеться економити

У Нафтогазу вже заявляють, що газ будуть економити, адже його не вистачає, як і грошей на його закупівлю. Очікується, що в квартирах буде триматися температура повітря не нижче 16 градусів, але й не вище 18 градусів. Кому цього замало, вже повинні подбати про додаткове утеплення, та можливо електричні обігрівачі.