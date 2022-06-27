Samsung заплатить штраф $9.7 мільйонів за обман власників смартфонів Galaxy

Компанії Samsung доведеться виплатити понад $9 мільйонів штрафу за введення користувачів в оману.





Смартфони Samsung є водонепроникними?

Багато смартфонів Samsung зараз сертифіковані за стандартом вологозахисту IP, що демонструє їх стійкість до прісної та солоної води. Однак, так було не завжди. Траплялося навіть, що виробник перегинав ціпок у рекламі, вселяючи майбутнім покупцям, що їхні смартфони кращі, ніж є насправді.

З березня 2016 по жовтень 2018 Samsung транслювала рекламу в Австралії, в якій показувалося, що смартфони серії Galaxy можна успішно брати з собою на море і кататися з ними на дошці для серфінгу. Проблема в тому, що стандарти водонепроникності (IP67 та IP68), надані Samsung у той час, поширювалися лише на прісну воду. Пристрої, що зазнали впливу солоної морської води, пошкоджувалися, іноді навіть незворотно.

Користувачі таких смартфонів подали скаргу до австралійського суду, який ухвалив, що Samsung вводить покупців в оману, стверджуючи, що пристрої не чутливі до контакту із солоною водою. У результаті компанія тепер має сплатити штраф у розмірі 14 мільйонів австралійських доларів (приблизно 9,65 мільйона доларів США).

Samsung не заперечує рішення Австралійської комісії з конкуренції та захисту прав споживачів (ACCC). Компанія визнала, що вводила в оману покупців деяких смартфонів, зазначивши, що їхня актуальна реклама більш точно вказує стандарти водонепроникності, яким відповідають пристрої бренду.