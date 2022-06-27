Vodafone запустил бесплатную услугу, которая нужна тысячам украинцев

Оператор сотовой связи Vodafone сообщил своих клиентов о запуске новой бесплатной услуги, которая очень пригодится украинцам в условиях полномасштабной войны. Услуга создана для проверки качества связи, доступная бесплатно и на самом деле актуальная как никогда раньше.





Что получат украинцы

Теперь мобильный оператор Vodafone будет бесплатно сообщать о подключении абонентов к сети, если ранее с ними была утрачена связь. Это серьезно успокоит родственников и друзей, которые судорожно набирают номер родного человека в надежде, что тот выйдет на связь. Новая функция получила название “Абонент на связи”. Она позволяет узнать, смог ли определенный абонент подключится к связи или нет.

Чтобы активировать услугу нужно будет отправить абоненту SMS-сообщение в следующем формате

“![пробел]текст сообщения”

Получатель не будет видеть восклицательного знака. Но как только это сообщение будет доставлено, абонент, который отправлял сообщение, сразу же получит уведомление об этом. Если на протяжении трех дней сообщение так и не дойдет до получателя, то оператор сотовой связи Vodafone проинформирует отправителя о том, что связь с нужным абонентам отсутствует.

Такая услуга очень актуальная в условиях активных боевых действий, когда крайне важно услышать родного человека или хотя бы получить смс-сообщение “Со мной все хорошо”. К тому же смс-сообщения могут пробиваться сквозь помехи, которые войска рф намеренно создают, чтобы заглушить мобильную связь, чего нельзя сказать о телефонных звонках.

Вероятно, в ближайшее время другие популярные операторы сотовой связи придумают свой способ поддерживать людей, которые волнуются о своих родных.

Услуга “Абонент на связи” полностью бесплатная. Ее могут воспользоваться все абоненты Vodafone в Украине и за ее пределами, у которых подключен роуминг. Это чуть ли не самый простой способ узнать, что с твоими родными и близкими все в порядке, если они оказались на территории, где мобильная связь и интернет работают с перебоями.