Путин меняет тактику: готовы ли украинцы к такому развитию событий?

Три дня, две-три недели и даже месяц уже понятно, что война не закончится так быстро. Более того, по данным украинской разведки Путин понял, что выиграть молниеносно не удастся, поэтому он меняет тактику. Теперь, по мнению Вадима Скибицкого, представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины, россияне будут вести войну на истощение. То есть это продлится долго, с привлечением многих человеческих и технических ресурсов. А так как россиян гораздо больше, то и Путин чувствует, что в этой ситуации у него точно будет преимущество.





Разведка говорит, что Путин медленно идет к своей цели

Несмотря на то, что есть масса людей, которые считают, что РФ опозорилась в Украине и точно проигрывает, но, как утверждают специалисты, Путин добивается некоторых целей. Сейчас он проводит параллели с Петром I, с войной России и Швеции, которая длилась 21 год. Все это говорит, что российский диктатор готовится к долговременной войне, которая продлится не несколько месяцев и даже не несколько лет. Если в феврале Россия хотела молниеносно захватить столицу и поставить повсюду пророссийские власти, то сейчас они хотят постепенно захватывать территории, уничтожать все, буквально равнять Украину с землей. А потом что-то уже с этими территориями делать.

Время к сожалению играет на руку окупантам

Путин понимает, что чем дольше он будет затягивать эту войну, тем в более выигрышном положении будет находиться. Кроме этого он не теряет надежды, что мир устанет от этой войны и перестанет так активно нам помогать, оставив буквально один на один с врагом. Есть только два фактора, которые могут переломить ход событий. Первый – это смерть Путина, ведь не зря столько разговоров о его плохом состоянии здоровья. Хотя это еще около 2-3 лет, что для Украины катастрофически долго. Второй фактор – это бесперебойные и полноценные поставки оружия по тому же ленд-лизу. А так как сейчас окупанты достаточно истощены и деморализованы это можно использовать для активного контрнаступления.