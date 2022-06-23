Які особливості мають комп’ютери в форм-факторі неттоп

Всі ми звикли до того, що персональні комп’ютери можуть бути оформлені як класичний системний блок, ноутбук або моноблок. Але мало хто знає, що існує ще один тип персонального комп’ютера, який зветься неттоп. Також такий комп’ютер має комерційні назви – “міні ПК”, “кишеньковий ПК” або “тонкий клієнт”.





По факту, неттоп є повноцінним, не дуже потужним комп’ютером у надкомпактному корпусі. Ідеальний для найпростіших завдань: інтернет, робота з документами, перегляд відео, робота з фотографіями. Можна також пограти у прості ігри. Зазвичай неттопи постачаються з уже встановленою Windows 10 або зовсім без операційної системи. Можна поставити Linux та отримати більше продуктивності.

Неттопами часто користуються офісні працівники, а також такий тип ПК може керувати касовим апаратом у магазині. За рахунок використання не дуже потужних деталей, такому ПК не потрібен величезний корпус та громіздка система охолодження. Більше того, є повністю безшумні неттопи, які не містять усередині корпусу вентиляторів – використовується виключно пасивне охолодження елементів.

Неттоп є ідеальним в якості мультимедійного комбайну, для перегляду фільмів або відео. До такого комп’ютера можна підключити телевізор та аудіосистему, а також за допомогою неттопа можна керувати розумним будинком. Так, для мультимедіа є спеціальні ТВ приставки, але використання повноцінного ПК дасть набагато більше можливостей – на екрані ТВ у користувача буде повноцінний комп’ютер.

Як правило, всередині неттопа все стандартно, як і в звичайному ПК – використовуються елементи з низьким енергоспоживанням, як більшість ноутбуків. Левова частка неттопів має 2-х або 4-х ядерний процесор до 1-2,5 ГГц і до 8 Гб пам’яті. Накопичувач eMMC у вигляді мікросхеми, впаяної в плату, або 2.5” HDD (у недорогих моделях). Відеокарта також вбудована.

Вартість міні-комп’ютера залежить від його конфігурації. На сьогоднішній день вартість неттопів стартує від 2000 гривень. Але бувають і дуже потужні моделі, вартість яких може перевищувати 100000 гривень.

Такі моделі мають топову начинку, велику кількість оперативної та постійної пам’яті та навіть окрему потужну відеокарту. Тут нічого дивного немає – з кожним роком техпроцес дозволяє зменшувати розмір деталей, що позначається в результаті на корпусі. Можливо, у майбутньому навіть ігровий комп’ютер буде компактним і безшумним.

Нерідко міні ПК використовуються як невеликий сервер, адже такий пристрій за розмірами трохи більше роутера, для нього не потрібен окремий стіл, можна «закинути» такий девайс кудись на полицю, а керувати системою віддалено.

Який висновок? Неттоп – дуже компактний та безшумний ПК. Але його вартість буде вищою, ніж у класичного системного блоку і в деяких випадках навіть ноутбука. Даний пристрій специфічний і не має особливу популярність серед звичайних користувачів. Але все одно, цей сегмент ринку активно розвивається – для системного блоку потрібно багато місця, а компактний ПК ще й споживає менше енергії.